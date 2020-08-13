林原：被「合法傷害」者與被製造的絕望者

巴士墜水庫21人遇難 事涉拆遷

在胡溫時代，中國房地產處於「狂飈突進」時期，房價高漲，腐敗與暴利充斥，拆遷引發的案件也較多。而這兩年，各地房地產市場走勢參差不齊，且前景不很明朗，不少人認為該行業發展已進入下半場。在此期間，拆遷引發的血案已較少聽聞——但在疫情期間又發生一宗，且是在經濟不算發達的貴州省安順市（大城市似已不太可能出現這種因拆遷引發的惡性案件了）。

巴士衝入水庫前，張包鋼的舊屋已被拆毁。依據大陸媒體的報道，沙發、牀、電視等都被埋在廢墟中。看來，他並未對強制拆遷做好準備。這樣的場景，對他會是強烈刺激（拆遷後他隨即趕到現場）。其後他去上班，並利用司機崗位賦予他的權責，製造了這宗全國關注的案件。

讓無辜者一同走向毁滅 須嚴厲譴責

以往拆遷引發的諸多「血案」中，給人印象較深的有唐福珍案。2009年11月，四川省成都市金牛區城管執法人員強拆時，唐福珍為保護自家房屋而自焚。這屬於極為慘烈的抗爭方式，但仍未能阻止其房屋被拆遷。2010年10月，湖南省長沙市岳麓區靳江村的李秋香因自家房屋被拆，赴拆遷指揮部討要補償款未果，在拆遷幹部面前服農藥自盡。她們在住處將被毁時或已被毁後，用自殺進行抗爭。但張包鋼與她們不同，在選擇自殺時，讓眾多無辜者與其一同走向毁滅，這必須受到嚴厲譴責。

在此要指出的是，以往拆遷過程中也有激烈「反擊」者。2019年7月3日凌晨，在河南省漯河市郾城區小李莊，王恩忠房屋被強制拆除。其子駕豐田轎車，撞死拆遷帶隊幹部。這也算拆遷引發的血案——只不過被拆遷者以駕車撞人方式抗爭。另外，早在2010年11月就發生過類似案件。在湖北省武漢市黃陂區後湖村強拆過程中，村民龔澤林駕駛自家吉普車衝向強拆隊伍，造成12人受傷。如果張包鋼駕駛無乘客巴士撞向拆遷人員以阻止拆遷，案件性質應有所不同，但他所為並非如此。

或許有人會想：巴士公司負責人在當日上午應該阻止張包鋼上班駕駛巴士。如果這樣，巴士「墜湖」事件應不會發生。然而，已經感到絕望的他，很可能會採取其他「驚人之舉」。這裏有必要提及姚錦雲的例子。

1982年1月，北京市出租汽車公司動物園車隊司機姚錦雲認為車隊領導扣發其獎金與津貼不公平，在被停止出車情况下，擅自駕駛車輛闖入天安門廣場，並撞向密集人群，導致5人死亡、19人受傷。姚錦雲本意是想引發社會關注，使車隊領導受罰。而她選擇的天安門廣場，在中國具有重大象徵意義，確實能引起普遍關注。

以張包鋼當時的心態，即使被停止出車，他也可能會駕駛別的車輛（像姚錦雲那樣）或採用其他方式製造重大「事端」。他其實走過體制內申訴途徑，但沒有效果。當時他已喪失生存願望，或許還想讓其拆遷「冤情」能受到關注，於是就採取了這種非常手段。在貴州安順的他，沒有像姚錦雲那樣選擇有重要政治意義的場所，而是在巴士沿線選擇水庫搞「自殺式駕駛」。

被傷害者若感絕望 很可能釀突發事件

在中國，掌權者往往擁有對百姓的「合法傷害權」，而被傷害者往往無處說理。但是，這種「合法傷害權」若導致被傷害者徹底感到絕望，很可能會有突發事件產生。張包鋼案件由拆遷引發，而他是受到「合法傷害」後感到絕望者。當他在絕望中駕駛巴士衝向水庫的時候，或許正想着他那被拆毁的房屋，以及埋在廢墟中的財物。他是否也想到其拆遷案會引發社會普遍關注呢？在同一巴士上，還有眾多無辜者，與他一同走向絕望，這是他在絕望中製造的絕望。

作者是歷史學博士、獨立學者

[林原]