陳帆川：撐媒體 不應只感情用事

香港普遍傳媒努力兼顧三方面要求

在大眾眼中，香港沒有任何一家媒體是完美的，你支持它的立場，卻不一定認同它部分報道手法；你以為自己追求深度報道，卻不一定受得了它的沉悶；你欣賞一家媒體的報道紮實公正，卻可能對它的社評嗤之以鼻，總之總能找到不滿的理由。這是因為香港普遍傳媒正努力兼顧三方面要求：讀者興趣、金主壓力、新聞質素。

以《蘋果》為例，當它向讀者興趣嚴重傾斜，便自然在部分新聞質素上妥協；然而當一家媒體向新聞質素傾斜太多，則可能因曲高和寡而流失讀者，或者因得罪權貴而遭金主施壓。這種角力與權衡，天天在很多編輯室出現。因此網民常常揪着媒體的個別報道或評論，即標籤該媒體低俗、「暗紅」或轉軚等，以人廢言地戲稱「見到X報都知不用看啦」、「X報一早染紅了啦」，都未免把事情過於簡化。

至於什麼媒體最得網民歡心？答案可能是跟讀者同聲同氣的自媒體，這現象在「反送中」運動後尤其明顯。以政治立場為先、自稱報道或揭露真相的網上自媒體如雨後春筍般湧現，大受歡迎。雖然很多自媒體的確比起主流媒體更敢言，而且鬧得更過癮，不過它們的敢言是建基於事實還是情緒，它們的批評是建基於調查訪問還是捕風捉影，則值得商榷。

主流傳媒可貴之處：具調查及求證能力

很多自媒體其實並非擔當着第四權裏最吃重的角色，因為它們報的不是新聞，而是評論。很多人撐《蘋果》，誤以為它的重要之處就是唱衰政權，其實不然，唱衰政權的替代品不在少數，而主流傳媒的可貴之處在於具調查及求證的能力，一字一句並非無的放矢，如此才能迫使政權回應，評論員根據新聞報道揭發的事實去發言，也才有說服力。

撐第四權的新一波風潮由此而起，下一個焦點如無意外應落在廣播處長花落誰家，還有兩家收費電視台新聞部變天的後續影響。世道艱難，網媒和自媒體被視為延續第四權的希望，但如果讀者對於新聞與評論不加分辨，以為「敢言」的就是好媒體，則第四權注定青黃不接。

作者是新聞工作者、文化評論人

[陳帆川]