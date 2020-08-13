戴耀廷：香港法治死因研究

人體一些重要器官，若受病毒感染再難發揮正常功能，那會是致命的，即使其他器官還能正常運作。公義是由法制內不同部分和元素去實踐，就像人體的不同器官。法制的組成部分包括立法、行政、執法、檢控、司法審裁、監察體制、法律專業組織、大學的法律培訓機構等。另外，自由運作的傳媒、自主的公民社會、健康的法治文化等元素，對法治能維持生命力也是極之重要。

香港法治就是因為一些法制部分及重要元素，受一種威權病毒感染，再難以正常運作去實踐公義，導致死亡。這威權病毒就是「法律與秩序」，當權者操弄法律，以維持社會秩序為名，凌駕一切制衡權力的安排，來合理化剝奪公民的尊嚴和基本權利的威權手段。這威權病毒的香港變種，就是「國家安全」。

立法系統「受感染」最厲害

有多個香港法制「器官」受威權病毒侵害，終難再發揮實踐公義的正常功能，導致香港法治死亡。受感染最厲害的，當然是立法系統，尤其是中央為香港立法的機制。受嚴重感染的症狀包括：（1）全國人大常委會把解釋《基本法》的權力常態化，解釋宣誓條文把取消議員資格的決定「合法化」，令香港法院不能質疑；（2）全國人大常委會通過決定，憲制上認可香港實行「一地兩檢」的法例；（3）全國人大通過《國歌法》，把它加入基本法附件三，香港立法會要立法實施，用來箝制港人的言論自由。這些症狀還未足以致命，但當全國人大授權全國人大常委會為香港直接制定《國安法》，在立法層面的法治要求，全面崩潰。當權者在香港已擁有了絕對的法律權力，不受有效制約，以國家安全為由，任意壓制持不同意見的人。

香港立法會長期受中共透過建制派操控，但因民主派佔關鍵少數，故受威權感染的程度未足致命。但在2016年起，多位民主派議員被取消議員資格，建制派成功修改議事規則，大大壓縮了議會抗爭的空間，使立法會更容易通過不符公義的法律。但這些年的倒行逆施，令2020年的選舉，即使現行立法會選舉制度對親中共人士和政團非常有利，但也不能阻民主派贏取過半議席。特首終動用《緊急法》，以防疫為名，押後選舉一年。全國人大常委會亦定出處理這一年立法會真空的方案，但無論怎樣，香港法治的立法體制已死。

行政主導下 立法機關難有效制衡

行政長官在中央操控下產生，幾任行政長官都是中共駐港代理人，為中共施行不公義的法律。在行政主導下，立法機關難以有效制衡。近年不少行政部門的官員，積極配合中共的威權策略，在執行現行法律時，用盡法律能有的空間，做出損害公義的決定。最新近的例子就是選舉主任大幅取消民主派人士的參選資格。

警隊受威權病毒感染，可能是由「佔中」、「雨傘」開始。近年警權更愈益用來打壓反對意見。在「反送中」運動，警隊已徹底變質，單純地成為專制政權的打壓工具。香港本身的制度沒有獨立的投訴警察機制，現在警權在威權病毒的環境下無限擴張，更肆無忌憚。

法治整體死亡了 法院沒辦法獨活

不少人對檢控部門已被威權病毒感染提出質疑，但因律政司一直說是獨立運作，外間難有明確證據證明已受嚴重感染。但最近刑事檢控專員梁卓然辭職，暴露了律政司內政治檢控的端倪。

司法機構或許受系統性感染的情况未算嚴重，但因香港法院從體制上不能不遵從全國人大常委會的釋法決定，令香港法院難以制約中央的權力。一些法官為了獨善其身，選擇迴避敏感的政治問題。還有一些法官在判決及判辭中，公開了已受威權病毒感染的情况。即使香港法院仍能相對上維持正常運作，但當其他重要「器官」被嚴重感染、難正常運作時，法治整體已死亡了，法官即使能繼續獨立審判案件，法院也沒辦法獨活。

體制內的監察機制如廉政公署、申訴專員公署等，或已被特首透過任命識時務者為機構負責人，或因缺乏足夠權力去監察行政濫權，令這些監察機制都不能有效阻止威權病毒在體制內擴散，甚至本身也受了感染。

媒體監察能維持多久 沒人能保證

早已透過財團收購，令大部分主流媒體歸邊，大幅削弱傳媒對政權的監察能力。最近，警察以違反國安法為由拘捕《蘋果日報》老闆黎智英，並高調搜查蘋果日報大樓，令香港餘下唯一反對政府的主流新聞機構，也有可能被噤聲。香港媒體現只能依靠各個網上媒體去繼續監察政府的工作，但在威權病毒不斷擴散的大環境下，能維持多久是沒有人能保證得到。

唯一仍能正常運作的 是市民法治文化

在香港當前威權病毒肆虐的環境下，唯一仍能正常運作的是普羅市民的法治文化。甚至因威權病毒的侵害，反刺激香港社會產生出更強的文化抗體，正在力抗威權病毒。不過，這還未能令香港法治不死，只能留待時機來臨時，當法治能有重生的一天，可承托香港法治的新生命。

剖析了香港法治的死因，才能對症下藥。當香港法治能有重生的一天，不能再讓這致死的威權病毒，傷害香港法治的新生命。

作者是法治教育工作者

[戴耀廷]