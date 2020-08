陳智傑：中國怎麼想？

內地官場、知識分子 充滿制度和文化自信

然而,里歐納德在書中以「中國的圍城世界」作結語:「圍城世界」是由中國創造的「非西方另類途徑」,讓民族國家在全球市場交易時,亦不失對自己的經濟未來、政治體制和外交政策的掌握(里歐納德,2008,146頁)。這一段「圍城世界」的結語,讓我想起中共中央最近提出的「內循環」概念。美國如今銳意跟中國脫鈎,朝野兩黨都視中共為頭號敵人,並在亞洲和西方世界努力經營圍堵中國的全球網絡,中南海的領導人和謀士們自然要苦思對策。「內循環」的初步構思,頗近似里歐納德所描述的圍城世界:中國不會鎖國,並會繼續參與國際貿易和全球事務,但經濟上要減少依賴外國的核心技術和外貿收益,政治和外交上則要保持制度和文化自信。圍城,可以開放門戶加入世界的「外循環」,但在國際形勢不妙下亦可暫時關起部分城門,以「內循環」支持「中國經濟圈」,有險可守。

據報道,中國進出口總額佔國內生產總值的比例,由2006年的64%下降至去年的32%。當然,在晶圓和光刻機等核心技術方面,中國的相關產業仍受制於人。在政治和外交的制度和文化自信方面,西方輿論近年把中國的國際影響力冠以「銳實力」的學說,指出非民主體制如何透過不對等的資訊和制度開放程度,以學術、文化、媒體及經貿領域滲透民主社會。關閉孔子學院,審查中國留學生、跟中國官方有聯繫的學者以及中國企業,如今成為西方政界熱話,足見「中國故事」於世界難再動聽。然而在如此變數下,內地官員及知識分子仍充滿制度和文化自信,力挺中國法制及黨國體制。內地官場和知識分子這種制度和文化自信,源自怎麼樣的思潮?

德國爭議學者施密特 影響當代中國思潮

有學者於今年初在學術期刊International Journal of Constitutional Law發表了一篇論文,詳述一位頗具爭議的德國政治及法制學者卡爾.施密特(Carl Schmitt)的思想,如何影響近代中國各主要政治思想流派。施密特最惹人爭議之處,在於他曾於1930年代支持納粹黨「奪權」,並為納粹黨對付異己說項。不過自上世紀70年代末,開始有西方學者重新研讀施密特於1920年代的著作,並以施密特在支持納粹德國之前的學理,肯定其學術價值。施密特的學說自1990年代起引入中國,其重要著作亦於21世紀初陸續翻譯成中文,並於近年大行其道。施密特的政治及法制思想,主要源自其於德國威瑪共和國(Weimar Republic)年代的政治經歷和生活感受:有感一個紛亂的民主議會、弱勢的共和國政府,着實無法帶領德國走出陰霾,從而寄託於一種敢於用權、不怕在非常時期使用霹靂手段的政治領導力量。

主權為先 分清敵我 不信議會制度

施密特的政治及法制思想,在當代中國思潮中,產生了以下重要的迴響:

(1)主權(sovereignty)為先的憲政:

憲法(constitution)一般來說是「法律的法律」,用以限制國家的公權力,訂下國家與人民之間的社會契約,以此作為立國之本。故此,憲法一般來說會保障人權及列出公民的基本權利,以平衡國家的公權力。不過,施密特卻認為在國家行使主權時,應保留憲法及法律以外的「例外狀態」(state of exception)——倘若國家主權沒了,憲法保障亦只會淪為空文。內地有論者便以這種以主權為先的「例外狀態」,來解讀毛澤東和鄧小平的一些「非常之舉」,並以此來理解如今中國領導人在面對國內外複雜形勢下的一些重大決定。

(2)分清敵我(friend and enemy):

施密特認為若人民沒有一種「敵我」的概念,便很難產生政治團結,從而漸漸變得「和稀泥」,又稱「去政治化」(depoliticalization)——以中立自居,生活至上。施密特這種「敵我」的政治概念,讓部分內地知識分子以毛澤東思想中的「路線鬥爭」和「矛盾論」加以解讀,並批評自改革開放以來,藉佔據國有資源致富、再以「發展就是硬道理」為自己開脫的特殊利益集團。

(3)不信任議會制度:

經歷德國威瑪共和國時代的施密特,認為議會制度的結果是偏離理性討論,只會讓既得利益者守住「地盤」。他更進一步指出,只要領導人能充分吸納和回應民意,獨裁體制也不一定「不民主」。這政治思想跟內地知識界所討論的「民主集中制」不謀而合。

當然,亦有內地及海外學者質疑以施密特的思想去理解當今中國的國情:如今中國的國力、黨國體制及國際影響力,絕非自第一次世界大戰後積弱不斷、內外交困的威瑪共和國可以類比。再者,亦有西方學界在重讀施密特的政治及法制思想時,直言這位德國學者的主張,難以跟當世的「參與式民主」和「直接民主」等批評代議政制的學說相提並論——因為施密特對民主言詞隱匿,難言真心支持(Wolin, 1990, p. 402)。

具中國特色的圍城世界 正一步一步建立

姑勿論如何解讀施密特的思想,這位充滿爭議的已故德國政治及法制學者,無疑影響了當代中國知識界的思潮。從如今中國對黨國體制所呈現的制度及文化自信,亦隱約地看到「民主集中制」、「矛盾論」、主權為先的憲政,以及「例外狀態」等政治思想的影子。中國對黨國體制的制度及文化自信,再加上發展「內循環」的戰略,正一步一步地建立具中國特色的圍城世界。

作者是香港恒生大學傳播學院副教授

[陳智傑]