王喬峯：疫情下醫學專業團體的使命

支援基層醫療系統和醫護

事實上,除了公營醫療外,私營醫療體系在今年疫情中同樣面對重大挑戰。從年頭時面對缺乏檢測支援和治療方法,以及恐慌性搶購下,私營診所面對缺乏防護裝備的危機,個人健康威脅和經營艱難都不言而喻。現時疫情正在各區爆發蔓延,私營診所和社區基層醫療都是抗疫前線不可或缺的前哨力量。而各個醫學團體都同樣需要發揮力量,支援基層醫療系統和醫護人員。

以香港醫務委員會執照醫生協會(The Association of Licentiates of Medical Council of Hong Kong)為例:協會於1995年成立,主要支援海外及內地畢業、並已通過香港嚴謹執業考試的醫生社群。現時香港有超過1000名非本地醫學院畢業的家庭科和專科醫生在港執業。

在年初疫情下,香港執照醫生協會與合資格生產商取得聯繫,以合理價格為數百位醫生會員訂購外科口罩。縱使面對物資出口限制,在與各方協調下,我們成功為大家提供外科口罩等防護物資,解決燃眉之急。

香港執照醫生協會一直支援社區服務,關注弱勢社群的景况。多位醫生參與義工發展局、鄰舍輔導會等社福機構的義務工作。2月起(至實施限聚令為止)多次上門為超過數百戶長者和劏房戶派發應急物資,減低聚眾排隊的感染風險。協會青年委員會亦向義工發展局西園長者中心及鄰舍輔導會的數個長者中心捐贈超過6500個口罩。在早前疫情緩和時,我們到訪社區為長者提供健康講座和義診,在疫境中為弱勢社群帶來希望。

香港執照醫生協會是本港少數能為醫生提供持續醫學進修教育(Continuing Medical Education)的醫學團體。受到疫情的影響,香港執照醫生協會充分利用網上平台,為會員以及本地醫生提供高質素進修教育,讓基層醫療和私營醫療體系的普通科醫生在疫情之下仍能累積學分,達到醫委會要求的目標水平。

香港醫務委員會2020年度上半年及下半年的執照考試原已安排接受報名,但鑑於疫情惡化,為避免來自世界各地的人群聚集以及影響公營醫院的抗疫工作,現在暫緩執照考試的執行的安排。事實上,很多專科學院的考試都同樣受到影響而要取消。執照考試是維護香港醫療水平的重要堡壘,因此考試的執行和水平絕不能草率。如疫情改善,委員會亦希望能安排2020年度第二次第三部分考試。香港執照醫生協會將一如既往,協助和輔導有志回流香港行醫的醫科畢業生,並提供網上輔導資訊和教學活動。

除此之外,香港執照醫生協會與政府一直保持良好的合作關係,多年來在公私營合作及基層醫療政策上為政府出謀劃策。疫情期間,副會長唐繼昇醫生出席與衛生署的會議,推動檢測和健康碼的落實。

抗疫是漫長而艱辛的過程。公私營醫療系統同樣面對重大挑戰。除了公營醫療系統外,各個醫學團體同樣任重道遠。透過合作,充分發揮所長,才能為抗疫之戰帶來曙光。

作者是政府醫院外科專科醫生、香港執照醫生協會理事、「政賢力量」顧問

[王喬峯]