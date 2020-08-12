李宇陽：構建話語體系 做好「一國兩制」責任人

筆者早前曾撰文指出，因建制派向來組成羼雜、山頭林立等原因，致其最大問題是沒有統一的內部意識形態及政治理念綱領。近日，42個建制團體發表聯合聲明，表示將會全力支持港府施政進行變革以突破當前困局，解決社會深層次制度性矛盾，可以看出這是「建設力量」進步的表現，統一對外口徑及政治取態。但是在後修例時代，面對立法會押後一年選舉的過渡期內，如何守護好「一國兩制」，提高港人對一國兩制的信心，將會顯得至關重要。

正確詮釋一國與兩制關係

是港府及建制派根本任務

毫無疑問，在大一統的中華傳統文化下，一國兩制的歷史性創新選擇是對中國內地及香港發展的最佳制度安排，它的意義及作用毋庸置疑，但保障一國兩制行穩致遠，不走樣，不變形，則是中央、港府及建制力量共同責任。港府及建制派作為貫徹落實一國兩制直接責任人之一，守護好一國兩制是其最基本任務，但是如何正確理解並向廣大香港市民詮釋正確的一國與兩制的關係，才是其最根本任務。

以押後立會選舉為例，反對者多以此舉違反《基本法》第69條為由攻擊。但是，隨着全國人大常委會會議的討論，押後立會選舉已成既定事實，現在只需解決的就是港府援引《緊急法》押後選舉究竟有否違反基本法第69條及如何解決「真空期」立法會運作這兩個問題。根據基本法第158條及第160條的授權，全國人大常委會作為國家最高權力機關的常設機關，是有權處理這樣的憲制性問題，亦會對第69條有一個合理的解釋與補充。然而這又與港人敏感的「釋法」神經聯繫到一起，難免會讓反對派對此加以另類解說，挑撥涉世未深又憤世嫉俗的青年群體，增加與中央及港府之間的矛盾。一直以來，香港社會對一國與兩制的關係就沒有一個正確的理解觀念，港府及建設力量如何全面理解中央會議精神，及向香港市民正確傳達與解說，便是解決上述問題的重點工作。

何為一國兩制的根本宗旨？就是維護國家主權、安全及發展利益，並保持香港長期繁榮穩定。事實證明，經過2003年「反23條立法」遊行及2019年反修例風波，中央看到光靠香港自行完成相關立法工作已絕無可能，中央勢必轉變治港思路，改變治港方針。筆者相信，面對香港政治不穩、管治維艱的局面，中央在未來的涉港工作將會從大局上加強主導引領，而港府及建制派如何統一步伐，配合好中央的工作，宣傳好中央精神，構建自身話語體系，是守護一國兩制、撥亂反正的關鍵。

摒棄「小政府大市場」僵化觀念

此外，港府及建制派作為貫徹落實一國兩制的直接責任人，若要重新彰顯香港價值，就要摒棄過往「小政府、大市場」僵化保守的固有觀念，不要囿於傳統管治思維，務實理性，發揮建設力量的拼勁、闖勁及幹勁。同時亦要順應歷史大勢，思考自身定位，是否擁有大局觀念，是否將香港與內地有機結合，從國家利益的角度出發思考香港問題，也將香港的長遠發展納入國家整體規劃的框架內審視。畢竟「一國」是根本，根深才能葉茂，本固才能枝榮，「皮之不存，毛將焉附」。

中央是貫徹一國兩制的最終責任人，港府及建設力量是落實一國兩制的直接責任人，相信中央會對基本法第69條給出一個合理且明確的解釋，未來一年對於港府及建制派十分關鍵，構建自身的話語體系，正確詮釋一國與兩制的關係，將有助於減少社會紛爭與震盪。據聞，人大常委會決定讓全體立法會議員延長任期一年，筆者亦希望反對派可以大局為重，理性務實而不是「為反而反」，雖然這種情况不太可能發生，因此港府及建制派更要明白在做好一國兩制直接責任人的過程中，其角色，任重而道遠，不擇地而息。

作者是香港青年時事評論員協會成員

[李宇陽]