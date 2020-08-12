陳景祥：制裁港官 香港「再回歸」

套用內地術語，特區高官這次表現「政治過硬」，過了關。美國這次制裁，令香港徹底完成了「第二次回歸」。特區政府7名官員和內地4名官員一併列入制裁名單，令香港無法再扮演「橋樑」角色，香港在美國的對華政策棋盤上，已被完全歸入成為大陸一部分；在華府眼中，香港是一國一制，已經失去了美國的特殊待遇，港官更跟內地官員一道，成為被制裁對象。

美國以外，歐盟及英、法、德、澳洲、加拿大等西方國家都先後聲明譴責《港區國安法》，並且終止與香港的引渡協議，香港成為了被西方世界「踢出局」的一員；「面向世界」走不下去，剩下的就只有「背靠祖國」。

特區領導層進入先紅後專新階段

美國這次制裁，也令香港的政治倫理「重新排序」，特區政府在重大政治問題上不但要緊跟中央，還要全面配合；在面對外國勢力挑戰時，要毫無保留地公開表態、嚴辭申斥，不能再模稜兩可、閃閃縮縮。對特區政府高層來說，港區國安法是第一役，美國制裁是第二役，港官在政治上要表忠，和「中央保持高度一致」，沒有這種思想準備，以後都進入不了政府權力核心。

特區問責官員的體制和內地幹部制度不同，內地幹部都是黨員，必須服從黨的領導、遵守黨紀，緊跟黨的路線；但特區問責官員沒有這種背景，中央如何保證以後港官都會跟中央保持高度一致？

「做好呢份工」是曾蔭權競選特首時的宣傳口號，曾俊華參加特首角逐前也說過「特首是一份衰工」；這批傳統權力精英，仍然視特首是一份工！經過美國制裁一役，特區高官的「政治素質」要求已截然不同，特首和問責官員不再是一份「搵食」或服務社會的工作，而是一項有政治要求、要承擔政治任務的職位，特區領導層開始進入政治重於專業、先紅後專的新階段。

政府高層國籍效忠或容不得模糊

政治先行，高官的國籍忠誠問題就更加重要。香港過去長期是一個中西交匯城市，很多「社會賢達」都有不同國籍身分，但仍可晉身港英政府的權力中心（如行政立法兩局）。回歸之後特區政府承襲這個「傳統」，《基本法》內規定除特首、司局長等主要官員，加上終院和高院首席法官、立法會主席及直選議員之外，其餘重要職位，如同屬問責官員級別的副局長和政治助理、決策局的常秘和一些部門首長，都毋須要求是中國籍。

過去香港人對國籍問題並不太過在意，而國際化——香港人來自五湖四海、國際關係多，正是香港社會一大特色。

時代不同，美國現在把中國視為「敵國」、準備築起一道新鐵幕，排除中國在美國主導之下的國際體系，而香港是中國的一員，在「敵對狀態」之下，政府高層也許容不得在國籍效忠上出現模糊，一來是當事人身分尷尬（到底向誰效忠），二來對特區政府的形象也不利。

美制裁或嚇怕社會精英

香港是國際大都會，商貿網絡遍佈全球，港商在全世界開拓業務，無往而不利，從未想過會成為被美國制裁的目標。在美國財政部上周五公布制裁內地和香港11名官員之前——早在7月20日，美國財政部已宣布將香港納入外資控制辦公室（Office of Foreign Assets Control, OFAC）控制範圍內。

OFAC主要負責執行對外國個人和組織的經濟和貿易制裁，並監督金融機構不得與危害美國國家安全的人有業務往來。如今香港被納入OFAC制裁名單，意味銀行要小心處理在制裁名單上的人物。

美國通過《香港自治法案》、取消香港特殊待遇地位，市場已傳出在香港的外資銀行正審視旗下客戶名單；一旦成為制裁目標，將嚴重影響個人的業務和財務安排，對從政人士或公眾人物來說，這將會成為他們參與公務的政治風險！高官願意「為國效勞」、頂住美國制裁壓力，但商人或專業人士又是否願意？美國運用制裁手段，也許會嚇怕部分社會精英，跟特區政府「保持距離」，長遠將會削弱特區政府的管治人才。

在OFAC的制裁名單（Complete List of Sanctions Programs and Country Information）內，香港與伊朗、黎巴嫩、伊拉克、敘利亞和朝鮮等國家並列，屬於同一類別，這在過去是無法想像的。

美國制裁別國，是展現其霸權的主要手段，而美國之所以能動輒制裁別國，而其他國家又難以還擊，主要原因有二。

一是美國有強大的海軍力量。美軍在全球有多個海軍基地，遍佈世界，只有美國海軍能有足夠軍力可以在全球範圍內封鎖一國的海上運輸，實施海上貿易制裁。

其次，美元霸權壟斷金融市場的交易、結算和儲備，全球生意往來都離不開以美元作交易貨幣，投資市場則由美資投行、美債交易作主導，令美國政府可以利用阻止美元交易和結算作為制裁工具，且無往而不利。

維持與西方關係 才是對國家貢獻

在言文上高調還擊美國的制裁後，特區政府還有什麼後着？按過去在中美貿易戰，以及近期對記者簽證、關閉領事館等做法上，中方必對美方的做法提出反制、以牙還牙，但這次一併制裁內地和香港官員，北京又會如何還擊？制裁美方官員作用不大，在經貿上制裁美國也不容易，傷人也傷自己。

雖然受西方國家「包圍」，但國際聯繫畢竟是香港的生命線，在當前環境下，盡量維持跟西方國家保持緊密的「正常往來」，尤其經貿金融活動，對香港非常重要。對外宣傳方面，重點應該解釋港區國安法不會對外國個人或企業造成威脅，特別是要釋除對第38條「長臂管轄」的疑慮。

香港沒有外交權，跟外國「鬥爭」也非我們所長，反而維持與西方世界的關係，對國家好、對香港也好，做得成功，才是對國家的最大貢獻。

作者是資深傳媒人

[陳景祥]