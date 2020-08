葉一舟：以緊急法押後立選 有法理基礎——回應大律師公會聲明

生命健康與選舉權之間的排序

首先,關於押後立法會選舉帶來的所謂壓制人權問題。顯然,因公共健康風險而押後選舉的背後,涉及的是生命健康與選舉權之間的排序。僅因為押後選舉就說是壓制人權,根本是以偏概全,難道生命健康就不是人權嗎?參考《公民權利和政治權利國際公約》,關於遷徙和居住自由、宗教自由、言論自由、集會自由和結社自由的條款都明確了基於保障公共衛生的考慮可做出必要限制。作為人,只有生命健康得到保障,才有條件行使其他權利。因此,在需要對各種權利做出價值權衡的時候,對生命健康的保障都是最為顯要的考慮因素。香港近十幾日以來的新冠肺炎新增感染病例持續高企,而且幾乎每日都有死亡病例。這些都不是簡單的數字,而是真實的、鮮活的生命在消失。如果大律師公會認為以公共健康風險為考慮押後選舉是壓制人權,那麼筆者認為大律師公會起碼應該直面上述價值判斷的問題來發表意見,顯示出在生命面前基本應有的嚴肅和尊重。

用緊急法就要切實達到效果

其次,關於《緊急情况規例條例》(下稱「緊急法」)的使用問題。關於緊急法及其賦予政府的緊急權力,從古羅馬到現代已經有許多討論,筆者在此不多贅述,只講3個重點。

第一,緊急法的使用建立在必要性的考慮之上。法諺有云Necessitas non habet legem(Necessity has no law),亦即必要之下無法律,表達的是在事態緊急的時候可超出常規法律採取必要措施,是緊急權力最原始的法理基礎。通俗來說,就是巴士失火時允許人們敲碎玻璃來保命的日常道理。當然,這只是基本原理,世界各國在實踐中已經不斷用專門化、法制化的方式規範緊急權力的行使,讓緊急權力盡可能在法治框架下行使,但必要性仍是緊急法最主要的法理基礎。

第二,是由必要性牽引出來的事實判斷問題。既然動用緊急法的基礎是必要性,那麼關於事態是否到非此不可的事實判斷,以及基於此判斷選取程度相稱的措施以取得問題的最有利解決,就是關鍵。特區政府為此進行了大量說明,當中許多內容其實已經足以回答大律師公會的質疑。筆者在此想指出的是大律師公會質疑為何不用《立法會條例》押後選舉14天的質疑包含的荒唐邏輯。舉例來說,以0到10為區間,如果一個人判斷事態的緊急程度是7,那麼顯然需要採取與該程度相稱的必要措施才是最高效、有利的選擇,而非先試試程度3的措施,不行再試試程度5的。當然,大律師公會可以質疑當前事態是否達到政府所認為的程度,但這是一個事實判斷,需要拿出與特區政府決策所依據的專業醫學意見強度對等的佐證才能構成有意義的質疑。

第三,關於緊急法是一般性法例;而立法會條例是特定法例,具有優先性的問題。緊急法或其他國家、地區類似的法律在其法律體系當中都是最為特殊的存在,因為這些法律都是為了應對非常情形的非常手段,其運行例外於常規法律所遵循的規律。當這些法律被使用時,會產生懸置某些相關的其他法律的效果。這一點各國學者都有很多論述。可見,這些法律不僅不一般,而且是非常特殊。正是由於上述特殊性,對其要麼不用,要用就要切實達到效果,否則又影響了選舉,又未能有效保障市民健康,就是更大的失誤。結合前述兩點,如果特區政府對事態的判斷是認為有必要使用緊急法才能有效應對,那麼緊急法就會懸置立法會條例的相關條文。至於為何可以按照其他國家或地區的類似法律來理解緊急法,就涉及緊急法形成的歷史淵源與其在「一國兩制」和《基本法》下的定位,香港法院在「禁蒙面法」司法覆核一案中已經有很詳細的論述可供閱讀理解。

提請人大常委處理「真空期」 合理合法

最後,關於提請全國人民代表大會常委會(下稱「全國人大常委會」)決定的問題。特區政府提請全國人大常委會決定的事情,不是大律師公會所關注的「舉行選舉選出立法會議員屬香港特區自治範圍內的事務」,而是因押後選舉造成的一年的「真空期」如何處理。因為基本法第69條訂明,立法會除第一屆任期為兩年外,每屆任期4年。現在由於押後選舉到明年,而按照基本法,本屆立法會在今年9月30日必須結束,那麼接下來的一年怎麼辦?對於這個事情,特區政府是無權定奪的,只能交給全國人大常委會,因為基本法第158條規定基本法的解釋權屬於全國人大常委會。換言之,由於基本法第69條對立法會每屆任期做了明確規定,但現在由於出現特殊情况押後了立法會的換屆選舉,導致本屆立法會與下屆立法會之間有一年的間隔,接下來無論對立法會做出怎樣的制度安排,都難以迴避應如何理解第69條之任期規定的問題。特區政府為此提請全國人大常委會做出決定,合理合法。

作者是法學博士、中山大學粵港澳發展研究院副研究員、中國法學會立法學研究會理事、廣東省法學會港澳基本法研究會理事

[葉一舟]