黃子惠：增強防控 篩檢須聚焦「高危者」

全民篩檢限制：樣本偏差可致錯誤結論

「全民篩檢」的建議，亦可能源於對新冠肺炎的「第三波」疫情久未受控的擔憂。但在決定進行這項運動之前，首先要訂下明確的目標。我猜想「全民篩檢」的目標可能是希望找出隱性帶病毒者的比率。如此則必須採取「隨機抽樣」（simple or stratified random sampling）方式，以此隨機抽樣的樣本結果，因應樣本的人數，定出可接受的誤差率，用統計學的方程式，推測全港市民隱性帶病毒者的比率。隨機抽樣並非等同隨便抽樣。最重要的是必須根據全民的組成架構（sampling frame）隨機抽樣。其重點是樣本中的每個人，他們被抽中的或然率，都是相同的和可計算的。但是在現實社會，這個全民的組成架構根本不存在。無從準確推算全民的比率。况且，由於不可能強迫市民檢驗，樣本無可避免產生「志願者樣本」的偏差（selection bias）。如果拒絕檢查率愈偏高，偏差就愈大。這種偏差可引致錯誤的結論，亦無法用統計學方法修正的。退一步來說，就算用了近乎隨機抽樣的方式採取樣本，可以預見的是：隱性帶病毒者的比率極低。其結果對疾病的控制並沒有幫助。值得一提的是檢驗結果的「陽性預測值」（positive predictive value；註）必須小心考量。如果市民的「隱性帶病毒比率」極低，就算檢查方法的靈敏度（sensitivity）和特異度（specificity）極高，檢驗結果的「陽性預測值」仍然是偏低的，可能需要以serial test來提升靈敏度。

檢測的目標若是在於增強疾病預防控制的能力，以切斷傳播鏈為最終目的，那麼篩檢的對象就必須聚焦於「高危者」。「高危者」的定義是根據目前在香港的病人及其接觸者的流行病學資料而制定，以針對被傳染的「高危」者，或病者的「源頭」：例如病者的家人、同事和其他人士，如工作上的接觸者。「高危者」也包括病死率較高的群組，如住院舍的長者。對醫護人員、院舍工作人員及某些在工作上需要接觸大量市民的職業，也可因應其可能傳播疾病，或是被病毒傳染的風險，而制訂政策。

結語：第一點（最重要）是目標明確；第二點：根據流行病學資料訂定被檢測的群組；第三點：採取最可行、最理想的檢驗方法（必須解決採樣化驗時遇到的困難，如採樣人員的訓練）。最後是定期評估該計劃的成效，作為修正方案的參考資料。

註：陽性預測值的意思是當樣本檢測結果呈陽性，其「真陽性」的或然率是多少？如果市民的「帶病毒比率」很低，「假陽性」的或然率亦可能與「真陽性」相若，而引起檢查結果的混亂。反之，陰性預測值的意思是當樣本檢測結果呈陰性，其「真陰性」的或然率是多少？當社會帶病毒者比率偏低，「真陰性」的「陰性預測值」會有較高的或然率，顯示「測試結果陰性」多數是「真陰性」。

作者是香港中文大學公共衛生學院客座教授

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[黃子惠]