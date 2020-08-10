李梓成：學生雖有問 誰人敢申恨——請李國章公開「炒戴」理據

不涉政治原因 卻現政治後果

李國章日前接受《南華早報》訪問，指本次結果正反映了大學內部決定，因為有投票的20位校委中有6位校內委員，其中5位都對解僱戴耀廷的議案投下贊成票。筆者必須指出此說法根本不能成立，解僱戴最大的爭議，莫過於以校外人士佔大多數的校務委員會不採納教務委員會的建議。7月初，教務委員會裁定戴耀廷行為不檢，但不認為構成解僱理由。教務委員會約50名成員皆是校內代表，包括校長、負責教學及學術的副校長、各院長、教師，當中不少學者更精研學術，蜚聲國際，他們共同代表了大學最高的學術權威；反觀校務委員會，24席委員中，校內成員只佔9名，現在由外人佔多的校委會推翻了教務委員會作出的權威學術建議，難說不是打擊學術自由。

這一兩星期以來，李國章為首的校委會堅持解僱的決定完全不屬政治決定，然而諸公縱如何竭力將決定的衷由與政治脫鈎，帶來的政治後果卻是客觀的現實，避無可避。6月30日《國家安全法》出台，明文規定須加強宣傳、指導、監督和管理大學，國際都在審視香港的學術自由，將戴耀廷開除的第一個政治後果，是戴的個人形象反而大大提升了，一下子登上各本地報章頭條、專題文章、海外重點新聞，戴耀廷每發言，媒體都爭相報道，更換來國際憲法學權威佳日思、港大人文學院前主任柯天銘等人猛烈抨擊港大校委會的決定，甚至法律學院署理院長傅華伶也發電郵予師生，形容感到非常難過和遺憾。另外一個政治後果，就是讓戴耀廷成為香港學術自由在國安法下「淪亡」的真人版例子，觀乎最近各國媒體的報道，所言似乎都不如李國章的什麼「港大開除罪犯」，而是「學術自由的終結」，這對香港大學這間享譽國際的學府而言是極大的指控，而毫無疑問地，大學往後要花相當大的努力來重建在學術界的形象。當然，筆者相信總有委員真誠地認為他們的投票意向沒受政治左右，這也無可厚非，但之後帶來的政治後果，卻由香港大學一力承受。

保密非擋箭牌 理應主動釋疑

李國章指戴耀廷是「罪犯」，不能姑息，然而不能忽視的是，戴耀廷自去年8月一直就其「串謀犯公眾妨擾罪」及「煽惑他人犯公眾妨擾罪」兩罪上訴當中，本身學校在其判決未有結果時就啟動調查程序，已令不少人費解，質疑於理不合。在香港行使的普通法有「無罪推定」的精神。我們可以不同意戴耀廷的政治主張及行為，但校委會不是法庭，有何資格和權力論斷一人犯罪與否？

所有校務委員都簽署了保密協議，原意是令大家都能無後顧之憂地就大學的發展及決策辯論，但每當作出了爭議性的決議，校委會每每就搬出保密協議，正如今次一般，各委員都避而不談，深藏身與名。事實上，香港大學網頁一向都會將校委會決議的總覽，公開予大學成員及公眾查閱。一名教師的終身教席，怎麼可不明不白地終止？是不是至少需要向師生交代詳情？2000多名港大師生、校友早前響應學生會聯署，要求校委會以書面形式公開解僱戴耀廷之理據。主席李國章作為校務委員會唯一發言人，實在有責任面對公眾，而不是以「保密」為由作擋箭牌，這樣只會令香港大學背上黑箱作業的罵名，這是敗壞大學清譽，將永遠在歷史留下污名。

經過戴耀廷遭解僱一事，「大學淪亡、院校自主已死」之論不絕於耳，筆者理解這些說話，始終世界上沒有無緣無故的恨，但大家不要忘記教務委員會的幾十名大教授、院長、老師和學生如何抵抗壓力，否決解僱戴耀廷的建議。他們奮力護校，是真正代表着大學的主流意見，筆者亦必須在此再次力挺教務委員會的決定。今次校委會的所涉爭議不可小覷，大家都在等一個答案，李國章無法再迴避一個清晰不過的訴求，必須盡快公開交代原因。

作者是香港大學校務委員、校董會成員、教務委員會前本科生代表

[李梓成]