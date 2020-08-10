趙永佳、施德安、雷恩：供過於求、薪酬偏低：中醫市場的警號

政府支持興建的中醫醫院也將在2024年落成，代表中醫在臨牀、教學和研究方面即將有進一步的發展。除了政府支持，中醫的公眾認可也日益增加。我們在2015年的研究發現，香港市民對中醫處理嚴重疾病和一般疾病的效果愈來愈有信心。

需求沒顯著擴張 供應卻不斷急增

然而，中醫市場的供求問題也極需注意。政府在2017年的《醫療人力規劃和專業發展策略檢討報告》（下稱《報告》），指出中醫數目在2016年比需求多716人，揭示中醫行業人手過剩。

中醫市場人手過剩可從需求和供應兩個層面來分析。需求方面，儘管政府協助推動中醫專業發展，但並沒有着力普及中醫，包括進行足夠的公眾教育讓市民認識中醫，以及提供足夠資助予市民使用中醫，導致中醫求診比例長期停滯不前。據統計處資料，曾向中醫求診的人數佔總求診人數的比例，在過去20年來並沒有明顯的提升。

在供應方面，獲得執照的中醫師數目愈來愈多。根據中醫藥管理委員會（下稱管委會）的資料，比較2012年和2019年，報考執業試臨牀考試的考生數目從429名增至948名；及格人數則從199名增至346名。另外據食衛局資料，雖然通過執業資格試的本地畢業生平均維持在65人左右，但非本地培訓畢業生人數近年不斷增加，由2017年的102升至2019年的224。《報告》指出，因為中醫人手供應穩定，所以教資會資助的第一年學士學位課程學額在過去約10年都保持在總數79個。然而內地有30所院校的中醫課程獲管委會認可，修畢課程的學生可參與香港中醫執業試，故每年內地院校的錄取本地中醫學生的總數遠超本地三大的錄取學額。以廣州中醫藥大學為例，2014年取錄的香港學生至少有約160人。

中醫需求沒有顯著擴張，但供應卻不斷急速增加，一直困擾業界。我們得到特區政府政策創新與統籌辦事處公共政策研究資助計劃資助，進行了「香港中醫專業發展研究」，也獲9個中醫專業組織支持。2019年共有7559名註冊中醫師，我們研究的回應率為21.7%，涵蓋不同背景的1541名中醫師。88.2%受訪者認為現時香港中醫市場的競爭愈來愈大，可見僧多粥少已成為共識。

中醫師薪酬水平遠低於醫生

此外，中醫市場也存在薪酬偏低的問題。業界一直認為，相比其他醫療專業，中醫起始薪金過低。以醫院管理局三方協作「中醫診所暨教研中心」（下稱教研中心）為例，中醫師入職起薪約為港幣2.4萬到2.7萬元之間（資料由業界合作伙伴提供），而醫院管理局的註冊護士起薪點則不少於3萬元，醫生約為6.4萬元。從附表可見現時中醫師的薪酬水平遠低於醫生，略低於護士。

研究也發現年輕中醫師的薪酬和對收入的滿意程度明顯偏低。我們把中醫師年齡分為「39歲或以下」和「40歲或以上」兩個組別，可以發現前者有超過一半（51.2%）的收入低於3萬元，也有50.3%表示對收入不滿意，後者則只有26.2%表示不滿意。

平衡的市場供求和合理的人員薪酬，是專業健康發展的重要因素。供過於求會使市場出現惡性競爭，影響專業服務水平。薪酬不合理，則易導致專業隊伍不穩定，影響專業地位。香港3所大學的中醫學士課程收生要求頗高，和其他醫療專業相距不遠，然而他們經過6年苦讀，畢業後無法享有和其他學習周期相若的醫療專業同等的地位和薪酬，卻須投入日益惡劣的市場裏為生計奔波，難有餘裕參與專業發展工作。

增中醫專業資助 納公營醫療體系

中醫作為一個保護市民健康的專業，仍處於專業化初期，卻長期被供求失衡的問題衝擊，長遠難保行業健康發展。我們建議政府着手深入研究中醫人力現狀，並協助業界解決問題。政府可逐步提升對中醫專業的資助，以及納入公營醫療體系，長遠全面資助市民使用中醫。2020年3月開始，政府增加對教研中心的資助，但教研中心仍是採用三方合作模式，由非政府組織以自負盈虧方式承擔大量營運成本。此外也缺乏合理的薪酬架構與晉升機制，社會福利署提供給非政府機構參考的薪酬表當中並沒有中醫師。短期而言，政府可增加撥款予醫管局，直接聘用中醫師，並制定合理的薪酬及晉升階梯；長遠來說，政府應把中醫藥正式納入公營醫療體系，並成立中醫藥統籌機構管理教研中心及中醫院。

上述建議在我們訪談當中，由多位中醫專業領袖提出，也是業界具高度共識的願景。我們的研究也發現高達91.6%受訪中醫師認為政府投入中醫發展的資源不足夠；82%認為政府應成立一個統籌中醫藥事務的行政機構，負責中醫藥服務、管理及發展事宜；88.7%認為政府應為中醫設立晉升及薪酬階梯以改善中醫師的整體地位和待遇；60.7%認為政府應直接管理和經營教研中心；90.9%認為政府應在公立醫院或診所提供中醫服務。

解決方法之一：提高門檻

另外《報告》曾建議政府留意本港學生在內地修讀中醫課程的趨勢及通過執業資格試的考生人數，並評估他們對中醫整體人手供應的影響。政府應研究上述問題並尋求解決方法，方法之一是提高門檻，因為發展成熟的專業一般只允許少數精英進入，以保證專業服務水準。有70.6%受訪者認為管委會需在中醫執業資格試裏增強臨牀實踐操作考核，如加入四診或針灸應用等。如此可確保中醫專業提供服務水平，進而保障市民健康。希望政府舉辦諮詢會，邀請業界提供更多意見。

我們希望研究能令公眾更加關注中醫專業的現存問題，並攜手推動中醫發展。中醫的良性發展除了可以完善本地醫療系統，更能成為在國際具影響力的優勢產業。《基本法》第138條訂明：「香港特別行政區政府自行制定發展中西醫藥和促進醫療衛生服務的政策。」我們希望政府能積極考慮增加資助，提升中醫專業地位，也讓有需要的市民更能選擇中醫服務。

作者趙永佳、雷恩是香港教育大學社會科學系社會學講座教授及研究助理，施德安是香港研究學院現任高級研究助理

[趙永佳、施德安、雷恩]