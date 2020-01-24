香港綠色建築議會、建築環保評估協會：「綠建環評」非「登記咗當做咗」——回應黎廣德7月23日文章

（1）黎先生在文章中指出在2011至2017年間只有少數建築項目完成「綠建環評」的最終評級，並提出疑問「最近兩年有沒有改善？尚未見公開數據」。事實上，我們一直有透過網站公開綠建環評的項目名冊及統計資料，公眾可從該名冊中看到完成最終評級的項目是按年穩步上升的（見圖）。項目在設計階段會先完成暫定評級，在落成後才能完成最終評級。由於很多參與綠建環評的項目在2011至2017年間尚未落成，所以完成最終評級的比例較小。但從附圖可看到每年完成最終評級的數目有逐年上升的趨勢：由2017至2018年的增加54個，逐步升至由2019至2020年的增加100個。我們亦作出了仔細的分析，發現接近90%的項目在完成暫定評級6年之內，展開最終評審。

（2）從以上的統計數字，可以看到大部分發展項目都並非在綠建環評上「登記咗當做咗」。此外，按屋宇署的規定，私人發展項目在申請展開建築工程前，必須向署方提交綠建環評的暫定評級結果。單單把項目登記綠建環評而未獲得評級結果，並不能滿足展開工程的條件。

（3）文章裏說綠建環評的目的是鼓勵樓宇實現能源效益，並把10%的額外樓面面積描寫成一項補貼計劃來換取發展商申請綠建環評。但事實是：綠建環評的目的是鼓勵樓宇從多方面實現可持續性，包括節能減排、用水效益、材料選擇、污染管理、健康和宜居度等，絕不限於能源一項。至於總樓面面積寬免，其實它早在綠建環評面世之前已經存在，目的是鼓勵發展商提供對居民和環境有益的設施，屋宇署只是在2011年把綠建環評加入作為申請寬免的其中一項新條件，並加設10%的封頂上限，而並非由0%寬免增至10%寬免。

最後，讓我們強調一點：綠建環評是一項在2010年才開始的計劃，建築項目從登記綠建環評至項目落成，往往需要7至8年，甚至更長的時間。而且部分綠建環評的要求須待項目落成後才可評核，故屋宇署要求私人發展項目於入伙紙批出後18個月內提交綠建環評最終評級結果。所以，很多項目在2017年還沒有到達提交最後評審的時間或時限，若只以該年的數據作判斷，根本不能反映發展商會否提交最終評審。我們歡迎公眾多瀏覽香港綠色建築議會和建築環保評估協會的網站，以了解綠建環評的最新資訊及數據，從而客觀評價本港的綠色建築進程。

[香港綠色建築議會、建築環保評估協會]