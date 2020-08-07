智經研究中心：蒐集員工健康數據 將成職場潮流？

部分大型企業近年引入各式的健康計劃，例如為員工安排疫苗接種、心理健康管理、提升專注力的訓練課程等。與此同時，有僱主利用科技來協助員工監測健康水平，例如智能手環等可穿戴裝置。有調查指出，在2013年，美國約有2000間公司向其員工提供健身手環，翌年更上升約4倍，達到1萬間。

助企業調整政策 減僱員受傷風險

倫敦大學金匠學院在2014年進行研究，讓80名員工分別佩戴可偵測活躍度和動作的手帶、可監測大腦活動的生物傳感器，以及可矯正動作和姿勢的感應腰帶一個月。研究發現，員工在使用這些可穿戴裝置後，生產力提高了8.5%，工作滿意度也提高了3.5%。

除了監察身體狀况，可穿戴裝置在個別行業，還可協助減低發生意外的風險。舉例，職業貨車司機容易因長時間駕駛，而感到疲勞，有公司研發智能頭帶，以偵測佩戴者的腦電波，再透過程式計算佩戴者的警覺性或疲勞程度，當佩戴者感到困倦，頭帶便會提醒司機和中央監控系統。

隱憂一：員工被監視感壓力

不過，此類裝置的用途若被扭曲，結果可能得不償失。

在南京，曾有公司要求清潔工人在工作期間佩戴智能手表，以記錄他們的活動軌迹，工人在上班期間只要停留在同一個地方20分鐘以上，即被視作違規停留，並會自動上報辦公室。另外，若工人在上班時間離開工作區域，亦會遭受懲罰，雖然此舉或有助減少員工偷懶的問題，但員工長期被監視，卻可能造成巨大的心理壓力。

另外，在新冠肺炎疫情期間，不少公司推行在家工作安排，有僱主利用各種電子器材和監控應用程式監察員工工作，包括記錄他們瀏覽過的網站、利用GPS追蹤員工位置等。但有員工反映，因為知道僱主正在監控，而不敢作伸展運動，可見長期監控有機會增添員工的壓力，因此僱主考慮使用這些裝置時，最好能與員工保持溝通，共同訂立可接受的機制。

隱憂二：蒐集及使用的安全性

雖說佩戴這類裝置或能幫助企業發展，但透過裝置蒐集的數據涉及不少敏感資料，例如心跳率可用作身分驗證。有專家曾經指出，在黑市中，數碼健康數據的價值比信用卡資料的價值高出約50倍，難免成為不法之徒的目標。

澳洲的《1988年隱私法》把生物辨識資料，包括聲紋、瞳孔、臉容特徵等，定義為敏感資料，較其他個人資料具有更高級別的私隱保護。本港的香港個人資料私隱專員公署（下稱公署）亦有就蒐集及使用生物辨識資料提供指引。

除了寄望官方指引，裝置的生產商同樣有責任保障用戶私隱。不過，公署在2016年的調查卻揭示，本港部分智能手環生產商就智能手環的私隱保護表現一般，5個本地智能健身手帶生產商中，只有兩個在其網站或支援的應用程式向用戶提供私隱政策。亦有生產商被質疑蒐集用戶過多的個人資料，隨時引發侵犯私隱問題。

隱憂三：數據成取錄考慮 對求職者公平嗎？

雖然僱員的健康間接影響公司的營運成本，但如果僱主對員工健康的關注，延伸至將健康數據列為招聘的考慮因素之一，對企業和求職者是好是壞，恐怕難以一概而論。

有學者認為，在不久將來，生物辨識履歷（Biometric CVs）將會成為常態，例如利用睡眠質素等數據，衡量求職者應對壓力的反應，並指出現時在對冲基金行業中，已有求職者在應徵和面試中透過這種數據爭取獲聘，同一時間，該行業亦正在了解生物識別數據與員工業績之間的關係。

不過，不少在市面售賣的可攜式裝置，準確性備受質疑。消費者委員會曾就11款智能手表進行測試，發現部分產品的準確度參差，例如跑步步數被分別低估約一成或高估約兩成、估算踏單車熱量消耗偏差最高達72%等，可見這類裝置的數據未必能反映使用者的實際身體狀態。

總括而言，僱主透過智能裝置協助員工提升健康水平，值得肯定，惟數據在記錄過程或會觸及員工私隱，因此實際操作時彼此必須有良好的溝通，釋除員工疑慮，同時確保員工的個人資料妥善保存，以防泄露員工的私隱，最終損害企業形象，得不償失。

[智經研究中心]