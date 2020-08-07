關仲然：善用兩岸優勢：國民黨的唯一出路

台灣的國立政治大學選舉研究中心，長年都做「台灣民眾政黨偏好趨勢分佈」調查，結果亦反映同樣現象。截至今年6月，國民黨僅得15.8%支持度，稍稍高過2001年時、連戰帶領下所見的歷史低點（供參考：民進黨今年得36.8%支持，同時創下歷史新高）。但需留意，2001年的時候，跟國民黨政治立場相若、從國民黨分裂出來的親民黨，當時取得15.8%支持，兩黨所屬的泛藍勢力當年仍然強大。

任何民主制度，人民決定選舉結果，潮起潮落本是常態。國民黨沉淪、民進黨獨大，甚至他朝一日其他政黨後來居上、取代國民黨成為台灣第二大政黨（即台灣兩黨制度Two Party System中的另一大黨），都是人民的選擇，本無不可。然而，台灣政治從來不止是國民黨與民進黨的事，兩岸關係茲事體大，兩岸和平本身也是超越藍綠、是台灣人常常說的「最大公約數」。當中美（大環境）進入更長期的對峙，國民黨持續不振，對兩岸關係其實帶來了更多的未知。

單純在處理兩岸關係上，國民黨從來都比民進黨優勝，甚至優勝到成為了國民黨的致命傷（給人詬病太過親共）。正是當年馬英九政府硬推「海峽兩岸服務貿易協議」，觸動太陽花運動爆發。然而，馬英九在任8年，不論是早期簽訂ECFA（《海峽兩岸經濟合作架構協議》），抑或是2015年底、在新加坡舉行的歷史性「習馬會」（台灣媒體則稱為「馬習會」），各自以大陸領導人和台灣領導人身分會面、以「先生」互稱，這些都是兩岸關係的甜蜜時刻，也是國民黨奉為圭臬的「九二共識」的體現。

但如果我們說：兩岸關係和平是兩岸人民所重視的結果，那為何應該更有能力促成、維持這結果的國民黨，卻給台灣人所拋棄、在選舉中一次又一次的落敗？民進黨對兩岸關係或有害無益，但民進黨能夠執政是台灣人的選擇，蔡英文高票連任是代表了得到強大的授權。這意味着國民黨在過往引以為傲的兩岸優勢，早就過了「此日期前最佳」，不再為台灣大眾受落。

再看上月初、政大選舉研究中心所公布的另一項民調結果：在台灣民眾身分認同方面，認同自己是「台灣人」的民眾創下新高（67%），而認為自己是「中國人」以及「兩者皆是（中國人和台灣人）」的比例都見歷史新低；另一項民調結果，有關台灣民眾對統獨立場，偏向獨立的比例同樣創下新高。政大選舉研究中心的民意調查，運作已久，都具參考價值。面對這樣的結果，喜惡是一回事，政治是否正確也是一回事，但更重要的是如何應對這台灣社會現况，是各方都必須認真思考的問題。

最大挑戰：兼得台灣人接受與中共包容

對國民黨來說，處理兩岸關係仍然是國民黨的優勢，但如何運用這優勢，或應該說：如何能夠在取悅中共的同時，更重要是取悅到真正投票的台灣人，才是關鍵所在。如果只着重前者，那台灣人可以投更親中的新黨，甚至是中華統一促進黨？國民黨在後馬英九年代（雖然到今天，馬英九依然活躍，甚至時不時有復出傳聞），一直處於迷失方向的狀態。曾經來勢洶洶的朱立倫早就證明非拯救國民黨的人選；吳敦義帶領國民黨約3年時間，從選舉結果就知道國民黨浪費了這3年；現在的江啟臣，表露了想擺脫「九二共識」的羈絆，但位子還沒坐穩，並且在不同大老們永遠磨刀霍霍之下，也未必有坐穩的機會。

然而，不論最後是誰有機會和能力（或可能一直沒有這個人的出現）拯救國民黨，重點是國民黨必須將處理兩岸關係的優勢，作出新的論述，從而符合台灣人的口味和需要。如何能夠得到今天台灣人的接受而仍然得到中共的包容，將會是國民黨最大的挑戰。馬英九昔日所寫下的一頁，早就成為歷史。既然逝去了的都已逝去，國民黨既不能攬着以往的經驗期望今天的台灣社會能夠接受，更要明白像去年韓國瑜一樣直接走進中聯辦、直接獻身，只會是死路一條。

今天國民黨的支持度，跟台灣人的身分認同和統獨立場，同樣走到了新一頁。而國民黨從當日馬英九的高峰，到今天大約經過10年時間不斷滑落，成為新低。這意味着，國民黨要重新崛起，不可能是一次兩次選舉就能收復失地。對於國民黨來說，當前最重要的事情，是要將今天的低處變成最低點，並將目光放遠，旨在慢慢贏回台灣人的信任，這是國民黨的唯一出路。

作者是香港教育大學亞洲及政策研究學系講師

[關仲然]