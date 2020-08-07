曾志豪：去留不是重點 團結才是目標

DQ立法會議員是設立了北京認定的「五大DQ紅線」，可以說徹底改了立法會遊戲規則。

有人說龍門任搬，其實不然，龍門還是一個：不能威脅到政府。

以前所謂「港獨」是「威脅」，所以DQ，現在這個「威脅」包羅萬有，什麼外國游說、反對《財政預算案》、反對《國安法》甚至反對中央對香港的實質管治權，都是「威脅」，這些「罪名」可以每屆增加，但核心思想還是一樣：不能威脅北京。

這種DQ設計，令人對議會抗爭絕望，因為你可以入閘，只要中央覺得不是威脅；一旦你想出新的抗爭手段，有機會擴大議會的實際監督權力，或者削弱管治的能力，便被北京視為「威脅」DQ你。

DQ整個立法會選舉，又是更陰險一步。造成一年的立法權力真空，而特區政府居然把如何決定這一年議會組成的權力，拱手相讓，上繳人大聖裁！這真是「全面管治權」的體現。

泛民正等待人大發落，各個陣營也猶豫，是寸土必爭留守一年臨時議會？還是集體總辭，嗟來之食不要？

有否計劃抵擋惡法？

我覺得去留其實並不重要，重要是，你留下會做些什麼？你離開又可以帶來什麼？如果你單純起身離席、展示了政治的骨氣，但沒有任何計劃或行動去阻擋這一年可能通過的惡法，譬如大家擔心會修改選舉的規例，容許大灣區居民有份投票，你離開議會，對於阻礙這種惡法，有什麼好處？或者你是否有一些行動，是比起留在議會，更有效阻擋惡法？如果無的話，那麼離開只是單純政治表態。

同樣，如果留下的議員，會用盡方法，拖延阻礙，亦會利用資源開拓更多抗爭的路線，那麼留下便不是什麼「投降」、「屈服」。

在香港話事權大幅削減下，其實議員去留已經不是決定性的一環，毋須把太多道德包袱攬上，團結不分化，才是最重要。

作者是傳媒工作者

[曾志豪]