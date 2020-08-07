黃浩華：基因有價 私隱須捍衛 政府須釐清權責

早前政府推出「智能燈柱」，已令市民對私隱安全產生很大疑慮，但政府現在的做法比智能燈柱事件更差。由最基本為什麼非要內地人員不可，到內地人員在港的權力範圍、違規情况的懲罰、基因採集樣本分析及銷毁的方法，如何規管第三方公司及一般電腦保安等細節，都未有交代。另外，政府在資訊保安方面一直存有漏洞，由2017年亞博遺失兩部載有1200名選委及全港300多萬登記選民資料的手提電腦，到2019年6月發現，有急症室電腦不需要登入和密碼便可以拿到病人資料。由此可見，市民的質疑是合情合理。

可為市民準備單次用檢測辨認碼

處理樣本時會否涉及定序（Sequencing）是事件中的一個關鍵，如果只是檢驗，例如聚合酶連鎖反應，則一般不會因此泄漏基因，所以如何確保過程中沒有涉及無關的全基因組定序是一個重要的步驟。大眾都知道，基因擁有很高的獨特性。只要有基因就能辨識個人身分。到底基因如何及何時被銷毁，是一個需要受到嚴格監管的流程。

私隱專員公署有《收集及使用生物辨識資料指引》，不過它只是一份指引，並沒有實際執行上的標準及規管。更重要的是，現時《私隱條例》守舊過時，既沒有具阻嚇性罰款，公署又沒有直接的懲處權力，而且如果違規的是內地人員的話，執行上更加有難度。所以條例在事件中如同紙老虎，市民沒有受合理的保障。反觀外國法律，歐盟的《一般資料保護規範》有明確刑罰，亦涵括基因資料（Genetic Data）及生物特徵資料（Biometric Data），比本港條文更全面。

簡單而言，政府今次無視市民對私隱重視及透明監察的訴求，誤導市民科技就是等於監控市民的工具。如果政府有心減低公眾疑慮，大可以額外就檢測為市民準備單一次使用辨認號碼代替身分證號碼及其他敏感資料，避免在不必要的情况下接觸到市民的私隱，同時需要向大眾提供清晰的隱私權政策，釐清市民的權益及政府的責任。長遠而言，立法會應該盡快修訂過時的《私隱條例》，以保護市民應有的私隱權。

作者是資訊科技界選委

[黃浩華]