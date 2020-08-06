戴耀廷：香港法治重生 是夢還是真？

當晚在上牀後，恍如7年多前想到「佔中」那篇文章時，一個意念在腦海中浮起，就是香港法治重生。這意念難以壓抑，不斷纏繞，我只能在半夜起牀，把這意念寫下來。我在眾籌平台Patreon啟動了一個「香港法治重生計劃」（Hong Kong's Rule of Law Rebirth Project，patreon.com/bennytai），具體會做什麼，還在籌劃中，但這計劃，有兩個假設：（1）要重生，那法治先已死了。法治已死了嗎？（2）若法治已死，憑什麼說香港的法治能重生呢？

法治已死的爭議在香港已出現很久。在上星期的文章，我已指出香港特區政權如其他專制政權，正以「法律與秩序」為由去正當化威權的壓制手段。最新近的例子，就是選舉主任運用現行選舉法律賦予的權力，任意去取消參選人的資格；特首任意引用《緊急法》來押後立法會選舉；及全國人大常委會將會任意解讀《基本法》條文去成立「臨時立法會」。在香港，法律已失去了制約權力及保障公民基本權利的功能，足證香港法治已死，也不用多說。

但如我之前所說，即使法治已死，不表示人們不應繼續運用法律盡可能保護人民的基本權利。另外，要求政權嚴格跟從法律的要求行事，迫使政權任意扭曲及執行法律，可暴露專制政權的本質，撕破它的法律「畫皮」，增加統治成本，長遠能帶來改變的契機。

法治靈魂再次注入法規和體制

香港法治既已死，甚至成為了四出噬人的喪屍，香港法治能有重生的機會嗎？要回答這問題，就要先搞清楚重生的概念。法治重生包含了幾個元素：

（1）法治是有生命的，不止是一些印於紙上的文字規則及一些制定、執行及審裁法律的體制。生命源於靈魂，而法治的靈魂就是公義。

（2）法治之死是因為掌握權力的人，操弄法律，使法律再難實踐公義，令法律喪失了靈魂，成為了喪屍。

（3）法治雖失卻了靈魂，卻還未灰飛煙滅，仍保留着「肉身」，就是那些法規和體制。當法治的靈魂再次注入這「肉身」，法治就能重生。

（4）重生須把原先導致法治死亡的根源切除，不然這已死的「肉身」也難以得着新的生命，重呼生命的靈氣。

（5）重生亦是一個重新的過程，法治須脫離原先會使靈魂喪失的環境和運作方式，重建一個利於法治健康成長的環境及重訂一套可配合的運作方式。

公民抗命的意識已在香港傳播

要令法治重生，可能還有一些人未能知的奧秘，但我相信香港仍有着一些基本特質，令法治在香港能有重生的機會。首先，香港真正的法治是在上世紀約70年代誕生。經過數十年，雖然從實證研究看，港人的法治文化並未算太成熟，「以法達義」的信念仍不是普羅市民所認同的，只是年輕一代及高教育水平對這價值抱持正面的態度。

但由2013年「佔中」運動開始，公民抗命的意識已在香港傳播。認同公民抗命的港人，多年來雖仍是少數，但佔社會的比例仍不算小，長期維持在約兩成至約兩成半；經歷過「反送中」運動，由智經研究中心委託中文大學香港亞太研究所在2019年所做的法治調查顯示，認同的已增至約四成，明顯多於約三成的反對者。

這調查還問了市民認為最重要的法治目標是什麼。在4個選項中，最多受訪市民認為「保障市民基本權利同自由」（36.1%）為最重要的法治目標，其次為「爭取更公義的社會」（31.2%），兩者都明顯高於「維持社會秩序」（26.8%）及「營造良好投資環境，促進經濟發展」（4.5%）。若把「保障市民基本權利同自由」及「爭取更公義的社會」包括在「以法達義」的價值內，認同「以法達義」的港人達67.3%。

相信再經過強立《國安法》、大幅DQ民主派參選人、押後選舉等事件，以港人過去的反應，在政權進一步打壓下，走向「以法達義」的人只會更多。現在法治已死，法律成為了單純的壓制工具，這些擁抱「以法達義」的港人只是在等候轉變的時機。他們對「以法達義」的信念，正是香港法治能得以重生的重要根基。

法律專業人員 盡力為法治保一點生機

另外，香港的法律專業人員，都是受普通法培訓的。雖這不代表他們不會成為專制政權的劊子手，但普通法的傳統怎也會在他們心中烙下印記。有一些或會甘於做威權的鷹犬，但不少仍會在可以的範圍內，或是陽奉陰違，或是盡力使威權利用法律所做的傷害減至最低，為香港法治保留一點兒生機。

其他法治社會支援 仍是重要助力

還有，香港仍與世界保持着聯繫，還未完全割斷與其他法治社會的關係。外在的力量不能直接制止香港法治的敗亡，但只要這些聯繫仍在，當香港法治尋到重生的契機，其他法治社會的支援仍會是重要的助力，使香港法治有更大機會能重生過來。

要香港法治重生，不可能是一個人的工作，需所有相信香港法治能重生的人，在不同的崗位，共同努力，才能見到希望。香港法治重生的路漫長，或許比香港在上世紀發展出法治所需的時間還要長，因環境是更惡劣。但我深信，只要有人能堅持下去，終會見到香港法治重生的一天。

作者是法治教育工作者

[戴耀廷]