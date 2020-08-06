楊志剛：不要「攬炒」要「攬民」的兄長式管治

香港邁向威權穩固

由英治時期空降港督，短短的23年過渡到「我要真普選」，是翻天覆地的政治轉型和極速的權力重新分配，這過程製造了爆炸性的政治機會和夢幻般的民主想像。還在求學階段或剛畢業的青年才俊，除了幾場抗爭體驗之外毫無業績，卻可以在選舉中高票當選。借問普天之下何處的民主選舉能提供如此黃金機會？

在歷史長河，成熟穩固的政治體制從來不會提供這樣爆炸式的黃金機會。這只能是政治轉型期暫時的過渡現象。全球政權能長治久安的只有兩類模式。一類是民主穩固型模式，如北歐、澳紐。另一類是威權穩固型模式，如中國、新加坡。其餘的模式均屬在兩極之間游走的轉型期，是先天不穩定的過渡狀態，直至成功轉型為民主穩固，或威權穩固。香港於民主轉型期的驚濤駭浪中喘過神來，在十字路口躊躇之後，跨出了重要的一步，邁向威權穩固。

成熟穩固的威權型管治有不同模式，可以是獨裁模式，如千里追魂的沙特阿拉伯；亦可以是家長模式，如國泰民安的新加坡。香港自由度的起點高於新加坡，例如在2020年「無國界記者」的全球新聞自由排名，新加坡排158，香港雖然下跌，但仍排全球80。香港人的民主訴求，包括真普選，亦高於新加坡未選先定的一黨獨大。香港在一國兩制基礎上的兄長式管治，宜較新加坡的家長式管治多七分親哥哥的寬容理解，少三分虎爸爸的約束管教。然後添加十分成熟睿智。

美在港「努力經營」 英強在「制度管控」

新加坡像在管控制度上承傳英國，在政治上靠攏美國，英美勢力不會去搞她，故此新加坡外部地緣政治環境沒香港的複雜。美國自70年前韓戰被中國打回談判桌上後，便清楚知道香港在其壓制中國的重要作用，於是多年來在香港努力經營，加上其全球輿論操控和溫柔的文宣，令大部分港人自出娘胎便在精神和價值觀上啜着美國奶汁長大。法國對美國電視節目和荷李活電影的輸入嚴格設限，自有其道理。美國甚至在內地亦有大量「粉絲」，何况在港。這是香港的政治現實。

英國在國際上沒有美國的肌肉和軟實力，但是在香港管治多年，或明或暗的勢力盤根錯節，在關鍵時刻便現真身。英國的最強，在於4個字：「制度管控」，是從管控大批殖民地累積下來的一套完善制度，把香港人管控得妥妥貼貼。小如醫務委員會，便有兩名英軍的軍醫坐鎮，有事他倆一開口，哪個娃兒敢作聲？回歸前10年開始，英國有系統地把每一個關鍵的管控點扭轉為放任點。只要仔細研究1987至1997年之間英國在港所立新法和所幹何事，便可全盤了解虎爸爸的厲害。

港人多年來非常不快樂 是不爭事實

香港的人均GDP高踞全球前列，但香港人的「快樂指數」較不少第三世界地區還低。例如較具規模的Gallup 2020快樂指數，186個城市對當前生活評估的「主觀幸福感排名」中，香港排114，和巴基斯坦、委內瑞拉、南非等國的城市差不多。這些排名榜會有偏頗，但港人多年來非常不快樂，是不爭事實。

兄長式管治下，如何構建港人幸福快樂？主觀的幸福感，除了硬件如住屋、交通、醫療之外，還涉及軟件，如充滿人情味的社會、公平公義、民主自由等價值認同。在邁向兄長式管治下，林鄭、夏寶龍和中聯辦駱惠寧的鐵三角一出招便是硬橋硬馬的亢龍無悔；但要扭轉乾坤，還需輔以軟措施。

我出席過各類演講，主講人在說到某些「鼓掌位」時，總是吊高嗓子然後稍作停頓，在座觀眾收到這個「明示」後會一齊熱烈鼓掌。在沒有明示之下、全場觀眾發自內心地在剎那間不約而同爆發熱烈掌聲的場合，我只見過兩次。現談其一。兩年前，香港團結基金推出大嶼山東南海域進行半個九龍面積的大填海建議，以容納逾100萬人居住。這是扭轉乾坤之舉，但需時20年，對年輕人來說，是永恒的等待。在發布會上有多人發言，但唯一毋須明示而剎那間引爆全場掌聲的，是胡應湘先生。他說：大填海所需的什麼環境評估等，全是人為障礙。清除了這些障礙，從項目拍板到市民上樓，只需兩年！此言一出，我和在場所有人都不禁熱烈拍掌，當日的興奮和憧憬，至今難忘。但「明日大嶼」的前期研究撥款，在兩年後的今天還在等待下屆立法會（或「臨立會」）審議。兄長式管治下，豈容如此無能。

國家速度填海建屋 給市民「擁有感」

硬件方面，兄長模式是國家速度。以國家的基建實力，期以4年，明日大嶼定可讓輪候公屋的市民上樓，而且可有大批餘額，讓公屋現有戶遷入，騰空的公屋，可以把兩間相鄰的單位打通合併為一，令每人居住面積超逾新加坡的公屋，然後以合理價錢售給公屋戶，讓他們擁有自己名下的安樂窩，有「擁有感」才有幸福感。

年輕人定罪後 宜以教育取代懲罰

軟件方面，兄長管治必須寬容。過去一年在社會運動中被捕的逾3000名年輕人，都是啜着美國奶汁長大，他們被誤導，是成長的必然。他們被定罪之後，在不影響法治原則、不影響「每個人要為其行為負責」的原則之下，宜以教育取代懲罰，給他們一個機會和香港一起重新上路。此舉能啟動香港整體的包容和諧幸福感。

曠世巨著《紅樓夢》裏賈寶玉和林黛玉之間千言萬語，但最刻骨銘心的是在第32回寶哥哥對林妹妹說的3個字：「你放心。」這3個字亦是香港廣大市民所渴望的。只要北京和特區政府切切實實幹幾件感動港人的大實事，讓香港市民感到幸福快樂，則香港這本難念的書，會是《中國夢》閃爍全球的開卷第一章。

作者是教育工作者

[楊志剛]