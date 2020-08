鍾曉烽、鄭煒：香港人想像的民主 其實是什麼？

大眾大體肯定民主

筆者委託中大傳播與民意調查中心在2020年5月30日到6月19日期間進行一項民意調查,旨在了解香港市民在反修例運動後對本地社會、經濟和政治狀况的想法,當中一些問題涉及受訪者如何解讀「民主的意義」(meanings of democracy)(註2)。調查以隨機抽樣的方式,透過固網及手提電話訪問15歲或以上能說粵語的香港市民。有效樣本總數為1574,所得數據根據香港人口普查的分佈加權處理。受訪者的政治取向分佈如下:「本土派」20.2%、「民主派」31.5%、「中間派」25.7%、「建制派」10.8%,以及「無政治取向」11.9%。

民主是否好的管治制度,大眾的答案大體是肯定的。超過九成的「本土派」和「民主派」認為民主治港是好東西,約有七成「中間派」和「無政治取向」的受訪者也傾向認為民主治港是好的制度安排。然而,超過五成的「建制派」認為這是「幾差」或「非常差」的選項(圖1)。

港人民主想像:政治自由、經濟表現還是社會福利?

有研究民主化的亞洲學者指出,人們公開支持民主有時只反映一種社會期許,未能夠顯示他們怎樣理解民主、是否真的相信民主的內在價值,尤其在生活有別於西方政治文化和經濟發展的社會脈絡(註3)。為了深入分辨不同政見的香港市民怎樣理解民主,我們參照第四波「亞洲民主動態調查」(Asian Barometer Survey)的問卷設計,要求受訪者在特定選項之間,揀出他/她認為最重要的民主特徵。訪問員每次會讀出4個選項,分別指涉不同的價值範疇。這種只選一項的作答方式在公共政策、選舉和政治價值的實證研究十分普遍,方法上更能反映受訪者在思考選項之間的張力。

相比其他市民 建制派想像截然不同

是次調查一共有4組民主特徵選項,圖2顯示了不同政治取向的香港市民對這些民主特徵的重視程度。由於篇幅所限,我們未能逐一比較和解釋所有選項上的分野,僅簡單說明首兩組選項。當比較第一組的4個選項,35%的「建制派」認為「政府降低貧富差距」是最重要的民主特徵。超過65%的「民主派」和「本土派」則選擇「人民經由公平自由的選舉選出政府」。而較多「中間派」和「無取向」的受訪者認為「人民可自由公開表達政治觀點」是最重要的特徵;其餘3個派別其實都有相當多的支持者選擇免於恐懼的表達自由。至於第二組選項,「建制派」和「無取向」的受訪者選擇了「政府為人民提供優質的公共服務」,分別為58.8%和42.6%;「本土派」、「民主派」和「中間派」則傾向選擇「立法機關可對政府進行監察」。

整體上,相比起其他政治取向的香港市民,「建制派」對民主抱持着截然不同的想像。多年來,香港親建制人士不斷提出「民主不能當飯吃」的大哉問,雖然對追求民主的香港市民來說是牛頭不搭馬嘴,但調查數據顯示,建制支持者的確相信民主應是「保就業、穩經濟、守秩序」的一回事。相比之下,「民主派」和「本土派」的民主想像無甚差異,反映兩個派別抱持十分相近的政治價值觀,他們所追求的民主是體現政治自由,在結社、言論、思想上免於干預,強調監察和制衡權力。

「中間派」、「無取向」選擇 與非建制差異不算大

值得注意的是,「中間派」和「無取向」的受訪者整體選擇上很接近,雖然個別選項上會傾向民主制度的經濟價值,但這兩個派別與「非建制」陣營的差異不算很大。政治社教化的文獻指出,教育差異會影響政治價值的形成。然而,在我們的調查當中,「建制派」的教育程度和「中間派」、「無取向」的受訪者之間沒有統計學上的分別。

活在同一天空,這種民主平行想像與過去數年激烈的社會運動和不同的生活經驗有何關係,有待進一步考證。當代政治學除了視民主作為一種制度安排,亦同時肯定民主作為一種生活方式,政治理念在兩者間滋養生成,內化成個體的價值信念。當這個城市珍視的社會制度——法律、教育、傳媒——面臨大變革,民主是什麼的問題顯得愈見沉重。

作者鍾曉烽是香港城市大學公共政策學系研究助理,鄭煒是香港城市大學公共政策學系副教授

