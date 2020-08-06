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筆陣：從「國內大循環為主」看香港角色／文：張志剛

【明報文章】國家主席習近平在7月21日主持召開企業家座談會時再次強調要「逐步形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局」，這段說話，開始引起國內外的輿論關注。

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