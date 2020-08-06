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2020年8月6日星期四
張志剛
筆陣
筆陣：從「國內大循環為主」看香港角色／文：張志剛
聞風筆動：建制提大灣區票站 泛民研應否入「臨立會」阻延 ／文：李先知
鍾曉烽、鄭煒：香港人想像的民主 其實是什麼？
楊志剛：不要「攬炒」要「攬民」的兄長式管治
戴耀廷：香港法治重生 是夢還是真？
彭泓基：以平常心論戴耀廷
陳帆川：香港「偽人」憑什麼講「婦女賦權」？
筆陣：從「國內大循環為主」看香港角色／文：張志剛
【明報文章】國家主席習近平在7月21日主持召開企業家座談會時再次強調要「逐步形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局」，這段說話，開始引起國內外的輿論關注。
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筆陣：從「國內大循環為主」看香港角色／文：張志剛
聞風筆動：建制提大灣區票站 泛民研應否入「臨立會」阻延 ／文：李先知
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陳帆川：香港「偽人」憑什麼講「婦女賦權」？
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