任建峰：移民後會遇到嚴重種族歧視嗎？

「你長大那個地方是否種族歧視很嚴重？」

綜合了個人與一些在西方國家長大的朋友（而我們大都在長大的地方還有保持聯絡的朋友）對此問題的意見，以下是對此問題的一些看法：

（1）種族歧視當然存在。我們或者會視自己為「香港人」或「中國人」，但對於個別有歧視心態的西方白人來說，一個人無論是來自中港澳台星馬泰也好，我們都會概括地被視為「華人」。無可否認，不論是基於各種國際關係理由，或對於新型冠狀病毒的爭議，反華的心態的確是在近期加劇了。移民外國的港人必須有心理準備，或許會在街上遇到個別的種族歧視對待。

遇種族歧視難免 但不要無限誇大

（2）不過，整體來說，就算是反華情緒在西方國家近期有惡化現象，都已經是比幾十年前好得多。至少在職場上，很多早十多二十年前對華人升職的障礙已減退了很多。而在日常生活上，每當華人遇到種族歧視情况時，現在已比以前多了人願意挺身而出去批評歧視者、捍衛種族平等。

（3）另外，個別的香港（或任何華裔）移民會否在生活中受到很多不太友善對待，亦很看移民者自己的態度。移民者可問問自己：你會否只與港人／華人移民交朋友，還是會廣交不同文化背景的朋友？你會否只看香港、中文媒體，還是你都會看一下當地的媒體？同樣地，你是否只顧香港新聞與文化，不關心當地新聞與文化？你會否在兒女學校或職場上「玩小圈子」、只與其他華人來往（例如開啟或參與一些只有華人的家長或同事短訊群組）？你會否時常擺出一套看不起當地人生活節奏、學校教育模式，或當地人喜愛的運動、興趣、食物的態度？你會否仍維持香港典型那套炫耀物質心態、時常穿到滿身名牌出去？將心比己，你對他人有幾多尊重，絕對會影響他人對你有幾多尊重。

（4）還有，移民者亦不妨問自己：面對着種族歧視時，你是用什麼態度去面對？有些情况，當然是需要不讓自己活在歧視與恐懼中，勇於行使自己人權、作適當的官方舉報。有些時候，或者一兩句帶點幽默的回覆就已足夠（例子：曾試過在澳洲被途人罵我為何說中文、叫我要回去中國，但每當我反問他們「需不需要學中文？」甚至「我的英文比你好，想不想跟我補習？」的諷刺問題後，這些人都會被「擊退」）。但如果你「精武門」族群主義上身那樣去回應，你又與歧視你的人有何分別？

保持港人身分 亦應盡量入鄉隨俗

（5）上述所列出的一切，並不是說移民者要放棄自己原有語言、文化，大多西方國家亦很鼓勵移民者維持自己的語言、文化，令社會更多元、更豐富。我指出的東西，只是一個提醒，在保持自己香港人身分、文化之餘，都應該盡量入鄉隨俗。

總括來說，移民西方後會遇到種族歧視是難免的，但不要把問題無限誇大。移民者亦應該先看看自己移民後的生活態度，才決定是否動不動就高呼「我被種族歧視」。

（作者按：以上是筆者個人意見，不代表他所屬的律師行或團體）

作者是執業律師

[任建峰]