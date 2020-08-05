楊云：以政治代價換取政治秩序

早有評論指出政府會作出怎樣的行為，視乎中央願意付出多少代價。以目前的押後及DQ的情况來看，中央已準備好要付代價，現時要進入探討問題的第二部分：付出代價後，換來什麼？

編織政治紅線 建立政治秩序

首要的就是政治秩序。雖然政府已決定押後選舉，但選舉主任仍然作出DQ（取消參選人資格）。DQ定會成為外國制裁的藉口，DQ一場不會發生的選舉的參選人，用意何在？中聯辦的聲明中一句「無規矩不成方圓」道出當中關鍵。7月30日有12名參選人被DQ後，外界以「大規模」形容。事實上，政府於7月31日宣布押後選舉，最終有否更多人被DQ，仍是未知之數。「大規模」是結果，問題是為何這麼多人會被DQ，去到「大規模」的程度？

在這幾年間本土派提出自決，甚至「港獨」的主張，挑戰香港政治論述框架的界線。在這個階段，他們仍可以「言論自由」之名去規避責任。去年的反修例運動發展成為反中動亂，以「國際線」之名到外國推動制裁香港，倒逼中央政府，已是突破過去社會及政治運動的規範，以行動踩界。來到今年立法會選舉，提出以立法會議員權力，製造憲政危機，中央政府已多次提出此為「奪權」之舉，但泛民無動於中，當中抗爭派更以聯署聲明的方式，表明反枱立場。以上種種，均可歸納為「踩紅線」之舉，一來是為了測試紅線，二來是藉此觸發國際制裁。由此可見，代表中央權威的「政治紅線」成為泛民玩弄之物，「大規模」也是其自我預言的結果。

這次DQ作為《國安法》頒布後重要的政治實踐，在選舉主任及政府聲明中歸納了5點DQ準則，編織了「一國兩制」的紅線，是重建政治秩序的重要一步。清晰有力的政治紅線是泛民難以迴避的政治問題，泛民以「反中」為宗旨的「議會戰線」幾乎已無空間可言。

政府要加強回應民意 需有效工具

只有政治紅線並不足夠，即使「規矩」已有，能否成「方圓」還要有效管治。選舉押後了一年，客觀後果是這一年的管治表現會影響明年的選情。尤其是面對疫情之下，全球各個政府應對疫情的表現，成為判斷其管治效能的標準。對於政府、建制改善表現的良方，「青年時事評論員協會」會員已在本欄多番建言，在此不贅。

政府能否掌握清楚民眾的需要，制定貼地的政策，給予實際的回應，是重要的部分。聯合國開發計劃署提出的8項「良好管治」指標中，「回應性」（Responsiveness）即為其一。要加強回應，政府需要有效的民意工具，以作為施政的參考。如果政府的回應力夠強，起碼不會出現全日禁堂食而「朝令隔日改」的混亂情况，為全城抗疫減少添煩添亂。此外，建制派要抹去「保皇」的原罪，不在於政治立場，而在於能否有效代表民意，協助政府掌握民情。即使今年沒有選舉作為參照，現時已有成熟的管治工具，反映從政人物的表現是否得民心。

建制應難行能行 難耐能耐

編織政治紅線，建立政治秩序之後，反中的反對派固然難以立足，剩下來的建制派及忠誠反對派能否發揮管治效能，將成為香港市民以至國際社會對一國兩制的政治信任的基礎。誠然，面對內部抗爭、外部制裁的壓力，這是一條滿鋪艱難的路。在這條路上，建制要緊記這是當初用怎樣的代價換來的，若建制有足夠強大的管治意志，應以難行能行、難耐能耐的心態，重建一國兩制的政治秩序。

作者是香港青年時事評論員協會成員

[楊云]