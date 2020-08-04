歐陽五：如何真為蒼生濟？

該決定對本港各相關持份者影響不同，亦引發不同取態。建制派議員發表聯合聲明，表示齊心抗疫，支持選舉延期；泛民中人則多反對，認為推遲選舉是以防疫之名行政治打壓。更有甚者認為，應該對未來一年時間「物盡其用」，繼續「拉布」「攬炒」，並意欲藉此機會再掀政治風浪，觸發新一輪社會危機。

推遲選舉 及時、合法、理性、負責

疫情下，選舉延期的決定猶如一面鏡子，能夠部分映射出社會民生在本港政界人士心中的輕重。在新冠疫情連續10餘日在港引發單日破百確診病例的情况下，是繼續冒險，還是就此收手，為蒼生濟？每位政界中人都應做出理性思考和抉擇。相關言行或將成為一年後選舉重啟時，選民做出判斷的重要依據。

醫學界對本港疫情形勢有較高共識，認為9月初疫情受控機會很小。輿論也普遍認為，本港地小人稠，執意選舉將無法避免票站可能出現的大規模交叉感染。此外，無論對因限聚令無法宣傳的參選者而言，還是對因出入境管制無法返港投票的海外登記選民而言，9月選舉都有失公允。就保障選舉權利和生命健康權利而言，推遲都是及時、合法、理性、負責之舉。

然而，一些反對者的邏輯實質在於，認為泛民不應放過此次選舉，應攜去年區議會選舉大勝之勢，盡快再奪立法會多數。盲目樂觀背後，似乎已視立法會換屆後的多數議席為囊中之物。

但須知，疫情肆虐下仍抱此執念，確實如有評論者所說，予人見獵心喜、吃相難看的印象。眼下，700多萬港人最為關切、全港壓倒一切的大事，就是防疫。只有將確診病例和潛在危險清零，市民才可避免日日活在恐懼中，社會秩序才得以恢復，經濟活動才得以重啟，民生才得以見起色。反對者罔顧市民福祉和生命健康，行為邏輯「離地」。選舉可以重來，而生命不能。是否真願冒天下之大不韙，以人命換選票，在市民心中留下貪圖政治選舉私利、不顧黎民蒼生的形象？

香港研究協會7月底的民調顯示，五成五受訪市民贊成立法會選舉延期。「一國兩制研究中心」7月中旬的民調也顯示，54%受訪者（有表態計）認為應推遲選舉。可以說，反對推遲選舉者，將不僅無法引發市民共情和理解，更會因此冒犯選民，甚至在接下來的一年中「引火上身」，導致自身民調「大滑坡」。

變局下全社會難得的冷靜期

平心而論，推遲選舉不僅對各方而言是公平決定，也是變局之下全社會難得的冷靜期。一年之後，參選報名、裁定提名是否有效等程序都將重新來過，對各方都是完全平等的機遇。更遑論，《國安法》在港落地不久，香港社會仍需對此適應磨合。所有持份者都應在冷靜期思考，香港的未來如何走？港人需要一個怎樣的立法會？

坦白說，立法會過往數年在為反對而反對的歧路上已愈行愈遠。不少藉社會運動上位者，無論私德抑或公德都難言配位。立法會除監督政府，亦有責任配合政府正常施政，為市民做正事、做實事。在選舉推遲的這面鏡子面前，市民應重新思考議員標準，好好檢視政客德行：如何才是真為蒼生濟？

作者是時事評論員

[歐陽五]