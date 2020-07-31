黎卓然：招聘優秀的人才 始於實習

不過，企業招聘青年員工時，為了省時，大多傾向以學歷或學業成績作初步篩選標準，然後透過筆試和面試，來決定應徵者是否適合。可是成績能否充分反映應徵者的軟技能？不然，某些能力則可能被忽略，而企業也未必可以聘請到合適的員工。

企業應多考慮求職者的軟技能

有外國學術研究指出學生認為軟技能有助事業發展，但對於能否提升學業表現，則意見不同。我們發現外國文獻中那些軟技能多與學習相關，例如書寫、電腦、自修能力等，但忽略了非學術相關、卻有助事業發展的軟技能，例如人際關係技巧、解決問題技巧、創造力、責任心，及聽從指示的能力等，這些非學術相關的軟技能與學業表現沒有直接關係。因此，我們或可以推斷，單看學業成績是不能全面反映與事業發展相關的軟技能。

事實上，曾有本地中學校長建議僱主不應只以名牌大學和成績作甄選參考，也應評估學生的才能，成績較為遜色的學生才可憑自己非學術相關的軟技能，找到適合的工作。而僱主亦可聘請到心水人選。儘管近年企業對應徵者非學術能力愈發重視，但成績仍然是最容易考量的標尺。企業應考慮以更多元化的招聘方式，以了解青年的多方面軟技能，令雙方均有得着，其中一個方法就是企業將實習計劃列入招聘人才策劃裏。

成績稍遜中六生表現比大專生優秀

去年，MWYO籌劃為即將畢業、就讀於非名校、校內成績不算突出的中六學生安排暑期實習。新冠肺炎疫情緩和，各同學已於6月開始實習，8月完成。早於3月，參與實習計劃的企業已經率先與這班學生初次會面，他們不約而同對這班學生另眼相看。

其中一位負責人多年來與各大專院校合作推行實習計劃，曾接觸不少大專生，但他與這班學生見面之後，覺得他們的表現比某些大專生優秀，打破了他之前的印象。最明顯的是溝通技巧，在會面期間，這班學生可以簡單及準確地回答問題，相反，他曾遇過一些大專生可以答非所問，答不出重點來。其次是他們有良好的態度及理解能力，會留心聆聽對方的說話，先理解意思，再給予相關的回應。但某些大專生的對答，卻像背誦標準答案，就算對方說什麼，也只會得出一樣的回應。

另一間企業的負責人亦表示這班學生的溝通能力良好、有自信，和清楚知道自己未來的方向。在心態上，有負責人表示會面的同學富有學習熱誠，並且很清晰了解參與實習的目的。當然，亦有部分學生表現平庸，達不到水準。但至少我們發現，即使成績不突出的學生，當中也有優秀人才。

實習計劃有助企業招聘人才

學生會體驗真實的工作環境，我們期望企業可以對他們有更深入的了解，看見他們非學術方面的軟技能，並且能夠在將來給他們一份聘書。這其實也符合企業參與實習計劃的目的之一，就是人才招聘。

事實上，有參與計劃的公司表示，會邀請實習表現理想者回來擔任正職，而他們的工作表現往往會比由傳統方式招聘的員工優勝，晉升也相對較快。此外，他們為公司服務的時間亦較長，可能因為他們在實習期間已經初步掌握到企業的文化與行業要求，經過深思熟慮，才會接受聘書，故此減低了因感到不合適而離職的機會。

求賢若渴，可以快人一步接觸優秀的學生，當然是十分理想的事。故此，企業應把實習計劃視為招聘員工的一部分，從中可把握機會評估實習生的軟技能，有助招聘到適合的人才，亦可能會有助減低招聘所付出的成本。

總括而言，一些學業成績較為遜色的學生亦可擁有出色的軟技能，並在相應的職位上各展所長。可惜，現時傳統的招聘過程大多以學歷或學業成績作初步篩選標準，未必可以準確地評估剛畢業青年的軟技能，青年也未必可以準確了解自己是否適合該職位。因此，我們建議企業應把實習計劃列入招聘員工的策劃中，投放資源設計適合的實習計劃內容，並在其間作出全面的評核，以作為招聘人才的部署之一。

作者是MWYO青年辦公室高級研究員

[黎卓然]