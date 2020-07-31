曾志豪：林鄭你哋真係咁憎我哋？

疫情第三波爆發，元兇就是那33類的豁免入境人士，偏偏政府厚顏否認，還要駁斥專家「誤解」；待到理工大學的基因排列證據確鑿，高官才死死氣說「會嚴肅跟進」，卻隻字不提自己的疏漏責任，也沒有為自己侮辱過的學者專家道歉。更無恥是，輿論批評政府不尊重專家，政府居然反斥，指「政府需針對地就豁免機制的必要作澄清，絕非否定專家見解」，真是睜眼說瞎話，如果政府尊重專家的意見，便不會再為「漏洞」的豁免機制「澄清」，既然「澄清」，明顯便是不相信專家的結論。

最離譜是，政府沒有蒐證推論，便說專家「誤解」。沒有科學的「理據」支持，更似是「考第一」的心魔作祟，死不認錯。

高官推出加辣限聚令及禁堂食，政務司長說大家「可以去郊野公園午餐」，食衛局叫大家「咬緊牙關」，離地荒謬，卻沒有完全「封關」，陸路豁免人士仍然是防疫漏洞！

政府防疫最大問題：不科學

政府防疫最大問題便是「不科學」，似是主觀願望隨口噏，離地脫節。先是禁午市堂食，結果許多工友日曬雨淋，苦不堪言，而且「肩摩轂擊」，距離更親密，更不衛生。政府馬上微調，提出開放19區的社區會堂，招待市民入內午膳。但禁堂食就是禁室內群聚，開放中心午膳不正正就是「室內群聚」嗎？這不是自相矛盾？

然後政府又突然取消短短一兩天的禁堂食令，大家又可室內用餐了。

還有比這種更兒戲、更高薪低效能的決策團隊嗎？

就在市民防疫苦不堪言，政府卻「以疫謀政治」，放風要把今屆立法會選舉押後一年舉行，然後警察又以《國安法》拘捕了「學生動源」的前成員，讓市民人心惶惶。古人說苛政猛於虎，今人說苛政猛於疫！

作者是傳媒工作者

[曾志豪]