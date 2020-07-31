周永新：《港區國安法》立法 還可做什麼？

港區國安法帶來社會震盪

筆者所以把這兩件事放在一起，想指出的是：無論人大常委就香港事務立法或釋法，都應是特區政府無法解決的問題，而人大常委一旦做了決定，事情應再沒有轉圜餘地；雖然有人形容這是「大石砸死蟹」，但現實一點來看，港人現在最應該做的，是把港區國安法帶來的震盪減至最低，這樣才能緩和人大常委立法產生的張力，也令事件不至對社會造成傷害。依循這個思維，筆者對港區國安法的實施有以下建議：

第一，是必須令港人覺得他們不是港區國安法針對的對象。筆者這樣說，並不是指港區國安法與港人無關，如果完全沒有關係，就不是為香港特區訂立的法律了。不過，港區國安法雖為香港特區而立，卻不應令港人感覺人人自危，以為港區國安法生效後，自己就是被針對的對象，稍微批評中央或特區政府，就會觸犯法例。

不應令港人感覺人人自危

港區國安法立法後，筆者在不同場合，曾聽到一些質疑港區國安法的人士說：人大迅速立法，可說是把港人殺個措手不及，現在人心惶惶，恐怕自己一時說了批評中央或特區政府的話，便會被拉去內地受審。這種傳言，明顯有誇張成分，但話說多次，不少港人信以為真。我也聽到另一種說法：港區國安法是人大訂立的，國家既然立了法，港人就應該遵從，特首和眾司局長不是呼籲港人支持港區國安法嗎！所以，不支持港區國安法的，就是不願意承擔維護國家安全的責任，根本不配做中國公民。

以上兩種說法，都是不盡不實。其實，對於港區國安法的立法，並不存在全心全意支持或極力反對兩種極端態度；更普遍的情况是：支持港區國安法的港人，心中仍有不少疑問，而心中有疑問的港人，也不代表他們不支持港區國安法。中央和特區政府官員不是強調，港區國安法只針對極少、極少數意圖及有行動危害國家安全的港人嗎？這樣，為了令港人相信官員的說法是真的，中央和特區政府就必須以實際行動證明，港區國安法只針對極少數港人。當然，港人要相信官員的話，還需一段時間，畢竟對港人來說，維護國家安全是嶄新的概念。

涉及範圍應限於危害國家安全

第二，是必須令港人覺得港區國安法涉及的，只限於危害國家安全的行為和活動。港區國安法立法後，坊間有不少傳言，認為港人從此失去言論自由，只要稍微批評中央政府的威權管治，或特區政府施政的不當，將來都有可能被控顛覆國家政權。這些傳言能夠不脛而走，說明不少港人對港區國安法沒有認識，根本無從分辨傳言是真是假；但傳言一日存在，難免在坊間引起慌張，有些港人甚至認為，以後在公開場合最好閉口不談政治，否則動輒得咎，自己犯了港區國安法也不知道。

港區國安法立法後，相關條文明顯較早前只有人大的《決定》時清晰，但條文的解釋仍有不少爭議，例如：藏有「光復香港，時代革命」的標語是否觸犯法例？基本法委員會不同委員便有不一樣的詮釋；又如什麼是勾結外國勢力干預香港事務？似乎誰也無法給予滿意和權威的答案。港區國安法由國家層面立法，雖然參考了普通法的原則，但中間仍有不少連香港法律界人士都不太明白的地方，所以官員必須正面看待港人提出的疑問，在適當的時候加以澄清和補充。到目前為止，有關港區國安法的宣傳，離不開立法的必要性，但港人最想知道的，是立法以後，什麼是自己可以做或不可以做的事情。

除此以外，筆者認為，特區政府不應在港區國安法包括的範圍外，加添一些令港人感到困惑的舉措，例如：最近公共圖書館覆審一些作者的著作，筆者認為，覆審以後，無論有否危害國家安全，公共圖書館都必須公開交代，以釋公眾疑慮，否則坊間又會批評政府打壓學術自由，製造「白色恐怖」。總言之，政府必須令港人覺得，港區國安法針對的是危害國家安全的行為和活動，絕對不會藉此削弱港人根據基本法享有的自由和權利。

對中國公民身分的認識一片空白

第三，是必須令港人覺得維護國家安全是自己的責任。港區國安法的立法，消極的作用是遏止危害國家安全的行為和活動，但更積極的目的，應是在港人心裏培育愛國的情懷，主動地維護國家的安全。不過，實際的情况是，港人不但欠缺愛國的情懷，連最起碼對中國公民身分的認識，很多時仍是一片空白。

有形容這次港區國安法立法，是港人「第二次回歸」，第一次是指香港於1997年回歸祖國，成為「中華人民共和國不可分離的部分」。什麼是第二次回歸？有說法是指港人人心所向、回歸祖國懷抱，但依筆者的看法，應是指港人再一次認識和接受自己中國公民的身分。筆者在不同場合，發覺港人對自己中國公民的身分並不認識：有次朋友飯敘，談起特區護照，在座有朋友說，這是特區政府簽發的護照，因為自己是香港永久性居民，與中國公民身分無關；又有一次，討論港區國安法時，有說自己拿的是外國護照，雖在香港居住，應該沒有義務維護中國的安全。以上兩種說法，其實都有偏差，因為只有中國公民，才可領取特區護照（參看特區護照說明第2款：「本護照持有人為持有香港永久性居民身份證的中國公民……」）；另外，若非曾經正式申明自己是以外國國籍身分在香港居住，在香港居住的中國人都是中國公民。港人的身分認同是異常複雜的事情，但港人不認識和接受自己的中國公民身分，維護國家安全的責任從何談起？

中國公民不危害國安理所當然

港區國安法立法，對港人的衝擊在所難免，但只要港區國安法有清晰的解釋，適用的範圍有明確定義，相信港人會慢慢接受，畢竟自己作為中國公民，不危害國家安全怎麼說也是理所當然。

作者是香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授

[周永新]