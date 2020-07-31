黎蝸藤：美中關係為何自由落體式惡化

與此同時，美國國務卿蓬佩奧在尼克遜紀念圖書館發表題為「共產中國與自由世界的未來」的演講，把一系列由美國高官發表的對中共強硬演說推上高潮，把美國和中共的矛盾定義到「如果我們現在屈膝，我們的子孫後代可能會受中共的擺布」這種近乎你死我活的高度，堪稱新時代的鐵幕演說。

總統選舉因素

美中關係為何急劇惡化？這當然有美中之間結構性因素，但也有不少「非結構性」的加速劑。

首先，不可否認，近期美國反中聲調提高有總統選舉因素。特朗普在疫情、經濟衰退和種族歧視風暴三重夾擊之下，民調低落，不論全國民調還是關鍵「戰場州」民調，都以兩位數的百分點落後。更令特朗普情何以堪的是，「瞌睡蟲」拜登在選舉中並無過人之處，甚至可說是「躲起來，躺着選」，以免自己「講多錯多」。在特朗普看來，自己之所以落後，完全是被「中國病毒害了」，當然怨氣難耐。從競選策略看，「甩鍋中國」是最可行的競選策略，既可推諉自己領導抗疫不力，又可豎立敵靶，通過突顯對中國強硬，試圖與民主黨形成鮮明對比。

特朗普放任強硬派

其次，特朗普無意管控美中關係，放任強硬派惡化美中關係。

根據前國家安全顧問博爾頓新書所言，特朗普本身並不太「反中」，他最上心的是對中貿易逆差。他對中共總書記兼國家主席習近平還頗為惺惺相惜，曾羨慕習修憲；說習是中國有史以來最好的領導人；對中國在新疆的措施表示支持；在推特上多次讚揚習，說自己和習「關係很好」。

但博爾頓又說，特朗普對具體政策並不關心，也沒有定向。參加談判時常把溫和派和強硬派都帶上，於是政策通常都是大雜燴。筆者曾分析在美中貿易戰中，美國提出的核心訴求就自相矛盾：一方面，強硬派要美國資本撤出中國，產業回流；另一方面，華爾街要求中國開放投資範圍，好讓資本繼續到中國賺錢。這就是缺乏整體策略的表現。在選情緊急下，特朗普只關心選戰，要求手下向中國開火，無心理會對中政策的「度」。共和黨保守派（即對中強硬派）當道，壟斷對中政策，愈強硬愈好，對中國全面開炮，擴大了強硬派的聲音。

共和黨保守派這樣做主要是希望在這幾個月特朗普「不管事」的空窗期，抓緊時間打造和中共對抗的框架，讓美中對抗成為定局。如果特朗普能當選，在下屆任期可延續該政策。即使特朗普不能當選，民主黨總統也不能輕易改變這個框架。現在多個涉中法案都在兩院兩黨高票通過，顯示「反中」有其社會基礎，這更讓共和黨保守派更加激進。

中印邊境衝突

最後，兩件大事直接驅動美中關係急劇惡化。

第一件事是發生在阿克賽欽／達拉克的中印邊境衝突。它堪稱1962年以來中印最嚴重的事件，多達20名印度軍人死亡，中方死亡人數不詳。據說中方使用「狼牙棒」打得徒手的印度士兵頭破血流，也有印度士兵滾下百呎懸崖摔死。可見雖未動用熱兵器，但場景極為慘烈，遠非前幾年中印在邊境的營地對峙和洞朗危機可比。

中印都是過10億人口的大國，同為數千年歷史的文明古國，同有被帝國主義侵略的歷史，都以發展中國家領頭人自居，都擁有核武器，國家尊嚴意識和民族主義亦相當濃烈。印度總理莫迪更打着民族主義和民粹主義上台。中印邊境衝突引發1962年印度被中國在戰場上擊敗的回憶，新仇舊恨，一如中國以前的歷次反日運動，印度也掀起抵制中國的反中熱潮。

中國雖希望緩和與印度局勢，然而死亡數十人的「血海深仇」怎可輕易化解？印度和中國體量相若，中國很難用對付越南、菲律賓等「小國」的方法對付印度。印度也是發展中國家，毋須顧慮西方國家的那種道德顏面，敢想敢幹，中國也很難用那一套「西方帝國主義打壓中國」的國際宣傳模式。在現實國際政治環境下，國際上支持印度的聲音更大。

本來印度一直謀求在中美間左右逢源，安全靠美國，經濟靠中國，大量吸引中國投資。莫迪既和特朗普一同球場造勢，也和習近平暢談哲學。印度一面參加美日澳的印太戰略，但為四方中最不積極的一個，一面又加入中國主導的上海合作組織。中印邊境衝突將印度大力推向美國，增強了美國對抗中國的底氣。

在印度各類反中行動中最值得一提的，是禁止59款中國應用程式，它不但震驚中國，也為其他國家跟進禁止中國應用程式開了個頭。國際社會中的這種示範作用不可小視。正如在今年3月前，由於世衛錯誤地一直反對限制旅遊，各國對是否限制旅遊猶猶豫豫；在馬來西亞一舉封國後，各國便接踵跟進。在印度「任性」的領頭下，現在包括美國在內的多國都在考慮禁止TikTok和微信。

香港國安法

第二件事是《香港國安法》。在香港制定國安法本身並非不可理解，但中國制定國安法的過程和條文細節，讓西方國家大為震驚。

在西方國家看來，國安法由人大常委制定直接頒布實施，不經本地立法；從傳出要立法到頒布，整個過程不過月餘；在頒布生效之前整個香港幾乎沒有人知道細則；在表決和公布當天，整個香港一整天都在忐忑不安中等候「北大人」的決定。這種立法過程和西方普遍習慣的方式大相徑庭。在美國和其他西方國家的強烈呼籲暫緩下，中國除強調「內政不容干涉」，還加速立法。國安法不但一如所料地縮減香港居民原有的自由，不但有《逃犯條例》修訂那樣的被西方擔憂的「送中條款」，還大大擴張了香港的域外法權，規定了「外國人在外國犯香港國安法」也歸香港管，牴觸了各國的法域。

可以說，香港國安法既是壓垮中美關係的最後一根稻草，也為美國提供了重新集結西方國家對抗中共的契機，為美中對抗找到新的發力點。英國反轉華為政策、日本執政黨反對習近平訪日，香港因素均「居功至偉」。

「反中聯盟」隱然成形

適逢南海仲裁案裁決4周年，美國又可藉南海問題重新糾集越、菲、印尼等和中國有爭議的國家。這樣，從地圖上看，美國在從日本到台灣、到東南亞諸國、到印度，構建了一個對中國的包圍圈，加上外圍的英加澳紐等「五眼國家」，一個「反中聯盟」隱然成形。共和黨保守派當然樂得在此有利時刻向中國「下手」。

作者是旅美歷史學者

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[黎蝸藤]