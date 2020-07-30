陳帆川：香港由左右逢源變左支右絀

香港比起西方世界熟悉中國國情，又比起中國大陸資訊流通，加上有應付沙士經驗，醫護水平首屈一指，在防疫上沒理由比台灣和澳門遜色，事實卻是未如人意。由疫情醞釀，至如今第三波爆發，政府很多決定皆似是慢了三拍，往往在專家接二連三地警告之後，防疫措施才姍姍來遲，並常常前言不對後語，難以服眾。

「黃絲」固然對林鄭月娥政府信心盡失，而即使是愛國愛港人士，也難免將港府表現跟祖國對比，一比之下更顯特區政府優柔寡斷。當局在抗疫上的正事做不妥當，同時又藉疫情作政治用途。警察多次以限聚令票控參加政治活動的市民，室外限聚令更一度比室內措施更加嚴厲，如今立法會選舉押後勢在必行，凡此種種都令人懷疑，到底政府的焦點是在疫情，還是更在意政治形勢？

離棄了西方一套 消化不了大陸一套

政府抗疫無法專心致志，也無法將祖國的成功模式照辦煮碗地複製過來。很多人對大陸當局的鐵腕抗疫手法推崇備至，包括一夕之間封城、限制屋苑居民出入、要求全民辦理健康碼等。不過大陸能夠毫無阻力地推動相關措施，是一黨專政日積月累下來的成果。香港在這方面的底子淺薄，單單是宣布全日禁止堂食，已惹起民意和業界強烈反彈，政府要兼顧的利益集團不在少數。

香港一方面跟西方文明漸行漸遠，離棄昔日珍視的自由、法治和對專業意見的尊重，積極跟祖國接軌，另一方面卻無法從大陸化中得益，不能將在大陸行之有效的一套搬字過紙。香港由左右逢源變成左支右絀，不中也不西，事事以政治考慮為先，作一個簡單決定也得浪費不少光陰。疫情不過是問題的一面放大鏡，這樣的日子不知還有多久，是黃是藍同樣遭殃。

作者是新聞工作者、文化評論人

[陳帆川]