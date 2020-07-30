李詠怡：押後立法會選舉 理據充分嗎？

根據歐盟官方報告的分析，延遲選舉，對民主的損害，包括：（1）人民失去了定期更換政府和代表的機會；（2）政治投機——在任議員和領袖以公共衛生為藉口延長任期；（3）政治風險——人民失去了改變政策方向的機會，變相令不受歡迎的領袖可逃避問責，尤其是在一些正在民主倒退的地方（註1）。

能否滿足均衡比例測試 至關重要

有關報告亦指出，基於民主權利這個重大原則問題，政府決定延遲選舉前，必須先慎重考慮其他方法，盡力保持選舉如期進行。例如：延長選舉的時間和加開投票站，鼓勵人民在非繁忙時間投票，以減少群聚；加強消毒衛生措施；強制戴口罩等等。若疫情真的非常嚴峻，迫不得已要延遲選舉，政府也必須讓各持份者有充分的討論和達成共識的機會，不應濫用疫情為藉口。當民意對現屆政府不利，延遲選舉可能會被選民視為缺乏認受性，這些考慮就更為重要。民主國家對引用緊急法延遲或取消選舉，更有非常嚴謹的法律限制，必須通過均衡比例測試（proportionality test），以確定對干涉基本人權的行為不能超越達至目的之必須性（註2）。

根據以上的論證，假如特區政府現在延遲選舉，必定會受市民和國際社會質疑是否濫用疫情為藉口。2019年的反修例運動、同年區議會選舉史無前例的結果；今年的《國安法》立法等重大社會事件，加上現屆政府極低民望，都印證這次立法會選舉是具關鍵性的選舉。登記選民人數增加到440多萬，60多萬市民參加了民主派的初選，在在說明許多市民非常期待以手上兩票表達民意。這次若延遲選舉，政府無可避免要面對嚴重損害民主權利的指摘。

政府以緊急法延遲選舉，能否滿足均衡比例測試，至關重要。有報道說要延遲一年，現階段有什麼基礎證明其必須性？為什麼不能盡量縮短延後時間，例如是兩三個月？單單在行政會議討論，便馬上執行，如此決策過程，滿足了對持份者包容和尊重的要求嗎？

註1：European Parliamentary Research Service, Coronavirus and Elections in Selected Member States, European Parliament, June 2020.

註2：Nicos Alivizatos, Veronika Bilkova, Iain Cameron, Oliver Kask, and Kaarlo Tuori, Respect for Democracy, Human Rights and the Rule of Law during States of Emergency – Reflections, European Commission for Democracy through Law, 26 May 2020.

作者是香港大學政治與公共行政學系教授

[李詠怡]