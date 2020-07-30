彭泓基：國安法與中西文化的法律精神

中西文化的法律精神

文化大師錢穆先生在其著作《政學私言》對中西法律精神有精闢的研究，用以分析香港困境，有庖丁解牛之效，茲略述於此。法律乃民族文化的產物、心理的進程。西方文化源自希臘哲學，融合宗教與政經發展，形成一套完整的理念。認為人的行為與德行，並非源自天性，因此強調理性。道德生於行為，行為猶如習慣，成德在於力行。人們畏懼刑罰，所以法律可驅使人們養成正行的習慣。若任由人們憑藉一己的性向而妄為，對群體會造成困擾，因此一切德行，皆以法律作為規範的依據。相對地，中國文化則認為人性本善，法律只用以防過閑非，人類一切美德，皆由其內心充沛自發，並非因為要遵行外在的法律所致。法律僅用以補道德之不足，而西方則直以法律主導，規定道德，這是中西思維的基本分野。

善人與公民

中國人主張性善，道德偏重人類的「真情」，是德行之本，如「仁孝」。而西方並不認為人類的自性向善，甚至有「原罪」，所以不重視情感而崇尚理性。道德在於人能各止於其分，而不踰越規範，尤其重視「公平」，法律源自「全德」，是道德與公平的保護者。國家超乎個人之上，法律是支配個人意志與權力的具體表現，責任在教人遵守，禁止過失，並教人盡責，成為「善人」！所謂「善人」僅盡「私德」，而「公民」則能盡「公德」。中華文化的「浩然之氣」，「捨身成仁」的氣節，就是「公民」意識的表現，深信人類的道德意義遠在國家意義之上。

公平與權利

古代西方對於道德與法律的觀念，以公平為主，即是個人的權利。古羅馬承襲古希臘狹義的城邦與公民觀念，有市民法與萬民法之別，市民與非市民的權利與地位不同，其後才逐漸解放。因此西法特別注重公平，保護人權。相對地，中華文化認為公平存於道德中，是為「公道」。而法律用以懲罰罪惡，而不在保障個人的權利。因此西方法律觀念常為「權力」的，而中國的法律觀念則為「道德」的。正因如此，西法常為保障權利，故民權日張，法律亦常變。這些變動，歸根結柢，不過是統治階級所操縱而憑藉的架構而已。因此，為保障個人的權利，實有立法的必要，法律成為個人用以對抗社會的工具。美國人權宣言書、孟德斯鳩的分權學說，倡議司法獨立，因為當時國家是一種權力的表現，是為防止濫用，保障人權。這也是為什麼現代社會民運迭起、示威不斷的緣由。

民為貴 君為輕

中華文化重視社會甚於國家。國家只是社會組織之一，成敗興衰、改朝換代，是歷史發展的自然現象。修身、齊家、治國、平天下，終歸極於以修身為本。以個人為出發，以世界為依歸，國家不過是其中之一界而已。國家是為人民而立，並非人民為國家而立。孟子云：民為貴，君為輕。人生的最高目標在其個人的道德與群體文化，而非國家的權力與意志。既然國家並無超人的權力與意志，故亦永無害於人民的自由，人民亦毋須向國家爭取自由。因此西方文化是國家的、權力的，而中華文化則為社會的、道德的。國家的職分致力於國泰民安、護導人民道德的長進。法律則猶如牧人，視其後者而鞭之，是以「至治之本，道化在前，刑罰在後」。國家社會、政治教化、法律與道德等功能常通流而相濟。是以儒家的「禮」已包涵「法」，「法」亦包涵「禮」。中華文化對法的要求絕不止於公平，而是既重禮教道德，亦輕成文而深探內心。如《鹽鐵論》云：「志善而違於法者免，志惡而合於法者誅。」相對地，西法必須嚴守法律文句，稍有錯誤，即致敗訴，因此常有悖於「公道」，讓違者逍遙法外。中西文化各有優劣，中法重內心，有以情壞法之虞；西法則重外律，常有以法蔑情之弊。香港沿用西法，因此重條文而輕公道、倫理與道德。

香港司法制度極需改革

若法治為定港磐石，為何會出現今天的困境？殖民時期，一切依從英國的普通法，奉為金科玉律，法官所判，鮮有人挑戰。回歸後，形勢逐漸改變，近年違法者頻頻脫罪，港人才開始醒悟，質疑司法的獨立性與公正性，此架構是否已千瘡百孔？中華文化強調法律只是一種維護社會安寧的工具，絕不應局限於僵化的條文，凌駕於公道、倫理與道德之上。尤其是許多沿用的法律未與時並進，已相繼出現不公與荒謬的現象。隨手拈個例子，曾有富裕家長不滿學校懲罰自己的孩子而興訟，控告校方、校長與教師。學校雖購有保險，但因牽涉個人及所需費用龐大，終而被迫放棄尋求公道，庭外和解，成為教育界不良的案例。自此，校方再不敢認真懲罰頑劣學生，尊師重道不再，縱容之風日盛，遺害至深。

當司法系統儼然成為獨立王國，升遷全賴上級的賞識，法官雖是「公平的守護者」，但也是常人，上有好者，下必附焉。法律界向為社會特殊階層，擁有無上權威。任何群體，一旦有利益關係，朋黨相惠、官官相護，乃自然現象。若正義不存，頹風不予糾正，必日漸腐化。一旦遇到政治風潮衝擊，人們是非混淆之際，法官的公平性備受質疑，社會不公瀰漫。

國安法只是權宜之計

「求木之長者，必固其根本」。基石一旦動搖，影響深遠。若長此下去，香港將無法避免繼續沉淪！國安法正是在這危急下頒布，但這只是止暴制亂的權宜之計，若要力挽狂瀾，必須整頓司法制度，同時提高社會的道德水平和意識。更重要的，是如何融合中西文化的智慧，取長補短，適配香港與國情，創一嶄新局面，若能成事，將是港人之福！

作者是前中央政策組諮詢組員、香港浸會大學及城市大學前客席教授

[彭泓基]