陳韜文：迴避自保與據理力爭：後國安法的港人取向

自由生活方式面臨考驗

但現實卻是另有一番景象。港區國安法實行以來雖然只有一個月，但是當中衍發的問題已層出不窮，所涉及的範圍廣泛，間接及直接受波及的市民應在大多數。計其要者，有公立圖書館檢查陳淑莊等人的「禁書」問題、港人常用社交媒體Google、facebook、WhatsApp應否應官方要求交出用戶資料的問題、個人藏有「光復香港，時代革命」旗幟以至叫喊有關口號或手拿白紙示威算否分裂國家的問題、民主派內部決定出選次序的「初選」有否違反國安法的問題等等。除了這些議題外，不少專業人士都有提出他們對港區國安法對其專業威脅的憂慮。大律師公會認為國安法定義模糊，如何能保持法治不無質疑。教育界、新聞界、文化界、學術界、法律界、言論界、藝術界、社福界等界別均關注專業如何不會受到政治干擾，如何可以保持其活動自由及專業的自主性。更有不少人因為港區國安法的出台而想及移民。

歸根結柢，以上種種多少都牽涉到自由的問題，包括言論、學術、思想、結社、創作、示威多方面的自由，牽涉到不同行業不同階層的人，加在一起可謂是對港人既有自由生活方式的挑戰。由於中央及特區政府的權力大大增大，在國安問題上已不受制衡，《基本法》內的人權保證已被國安法凌駕，加上香港一向權力集中，故此有論者已認定香港已進入集權時代。

從迴避自保到據理力爭

處於後國安法集權時代，港人應如何應變生存？這是一個個人和集體都要面對的問題。港人多種多樣，我無法在這裏概括所有人的反應。我較關注的是香港對民主自由有所期許的一般市民，看看從公共論述和私人交流中可否看到他們的一些取向。

迴避自保是市民最直接自然的一種傾向。他們確認國安法是真實的，中央對紅線有無上界定的權力，而執法也會雷厲風行，嚴重後果絕非個人所能承受。為了自保，又或者為了留得青山在，他們採取小心翼翼、處處防範、避之則吉的態度，對所有敏感議題不再表態，在各方面實行自我檢查。他們的目的是想保持清白之身，以免越界犯禁而惹禍上身。也有不少人，因為看到香港在自由及其他方面的倒退，為了家庭及子女的前途而萌離港他遷之念，或是提早把兒女送到外國讀書。以上迴避自保的策略是港人傳統上以個人之力回應社會壓力方法的延續。雖然今天市民對香港有無比的認同，但在個人層面上，一般仍然不會對這種迴避態度表示責難，更多的可能是無奈及理解。

以上的反應可以看作是為國安法的寒蟬效應，也是中央所期待的立法震懾之功。

不過，事情並非這麼簡單，港人中還有不少採取據理力爭的態度，希望保持元氣之餘，能伺機爭取自由，維護權益，反對倒退。他們的出發點，除了個人考慮外，較多是從社會集體出發的。他們承認國安法帶來恐懼，但自己並不一定恐懼。他們沒有以身試法的打算，卻希望在新環境中堅持活出正常和初心，不在亂世中迷失自己的價值和信念，不以善小而不為。他們知道凡事的界限有其彈性，可隨主觀努力和客觀因素而移動，知道打好「擦邊球」的重要。他們認為時局要冷靜對待，不是情緒發泄之時，戰略上要保持希望，不輕言放棄，策略上要靈活若水，見機而行。為了保衛自己為人的尊嚴，他們認定要保持自己的語言，保持自己的邏輯，保持自己的良心，保持獨立思考。他們預期社會會分化，舉報文化或會盛行，他們不諱言圍爐取暖的重要和保持信任的必要。他們當中有不少專業人士，皆以維護專業的自主性為己任，希望以最專業的表現爭取最大的自由。他們也有準備移民之輩，但是他們卻多了一份對社會的眷戀、歉疚，想到如何在海外響應香港的召喚。

以上的整理，好像把「迴避自衛者」和「據理力爭者」分得很清楚。現實中，我相信不少人是兩者的混合，當中的比重或許隨着情勢的轉變而轉移。我將他們分立，一方面是我看到的主要傾向，同時也是為了論述方便。

應變之道的追尋

香港的世道變了，港人如何應變？社會沒有一個共同的答案。有人從自己的經驗出發，找到安身立命之道。有人從東歐捷克等國家的歷史中汲取教訓。有人更直接從中共治下的中國尋找靈感。以上所提只是短短一個多月以來看到的苗頭歸納，我相信尋找應變之道的過程一直會延續下去，是一個從實踐中不斷總結的過程，也會愈來愈是一個自覺的過程。這個過程也會愈來愈複雜，因為影響應變取向的不單止是中央及特區政府的政策，也包括國際形勢的發展，以至香港民間力量的升降浮沉。

作者是香港中文大學新聞與傳播學院榮休教授

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[陳韜文]