梁幸發：建良好管治 重拾青年信心

關鍵在能否大刀闊斧推變革

經歷「佔中」、旺角騷亂以至過去一年的修例風波，政府重建管治認受性可謂當務之急。德國社會學家韋伯曾提出「認受性」（legitimacy）的概念，指出認受性的來源基本上有3種，分別為傳統、魅力領袖和法律理性，其中在法律理性方面，民主選舉是法律理性的一種體現，部分人士因而將社會矛盾歸咎於政治改革停滯不前，是純粹的政治問題。

惟事實上，從民主國家如法國的「黃背心運動」以至近日美國的種族衝突，反映在民主制度下，各種經濟問題和社會矛盾依舊存在，民主制度甚至惡化成為「民粹主義」，就如美國總統特朗普為投選民所好，在疫情失控的情况下仍堅持重啟經濟。民主不是解決所有問題的靈丹妙藥，關鍵仍在於政府以至整個社會能否大刀闊斧地推動變革，真正建立良好管治，為青年安居樂業創造有利的條件和空間。

青年面對「三難」感無力

冰封三尺，非一日之寒，青年代表未來，卻對未來感患得患失。香港早年流動性強，本地人只要通過努力便可向上流和改善生活，然而時至今日，社會向上流動性減慢，青年面對「三難」問題更感無力和躁動不安。

第一難是「就學難」，大學學歷彷彿成為青年進入職場的入場券，然而大學資助學位有限，不少莘莘學子只能就讀自資學位和副學士等課程，儘管現時政府為修讀自資學位的學生提供每年最高3.21萬元免入息審查資助，這些課程的學費每年仍達數萬至約10萬元不等。

不少青年畢業時已背負一大筆學債，隨即面對第二難「就業難」，香港經濟產業空洞和單一化，統計處資料顯示，香港4個主要行業，即金融服務、旅遊、貿易及物流，以及專業服務，在2018年佔了本地生產總值的57.3%，就業人數亦佔了本港總就業人數的46.3%，即使有志創業，礙於香港租金貴、經營成本高昂、市場規模小及缺乏相應產業鏈等，青年要追逐理想實在舉步維艱。

青年要安居樂業，第三難「置業難」使他們望門興嘆。統計處早前公布，2019年本港僱員每月工資中位數僅為1.82萬元。香港樓價卻持續高企，有調查顯示，截至2019年第三季，香港樓價中位數為704萬元，是全球樓價最難負擔的城市，即使選擇輪候公屋，平均輪候時間亦由2011年的約2年，升至最新的5.4年。青年亦要為將來退休生活未雨綢繆和奔波，積金局數據顯示，截至2018年12月，計劃成員的平均累算權益僅為18.6萬元，青年難以單靠強積金安享晚年。

對症下藥 才有機會再出發

反對派沉溺意識形態之爭，空談自由民主，將香港泛政治化，大批年輕人受其誤導以身試法而斷送大好前途，更提出「35+」以圖癱瘓立法會和政府運作，實在有損青年前程。然而政府的管治團隊和社會各界亦應急青年所急，如房屋政策方面，現屆政府早前進行「土地大辯論」後未有任何共識，面對香港經濟結構不斷失衡和社會利益分配不公，政府亦一而再以「大市場、小政府」、「奉行自由市場原則」為藉口，未敢撼動既得利益者，在醫療、安老以至民生「三座大山」（特別是港鐵和領展問題）等範疇上小修小補，貧富懸殊問題更愈趨嚴重。政府早前公布2018年被界定為貧窮人口的市民共有140.6萬人，創10年新高，比率為20.4%，即大約每5人便有一人處於貧窮線以下，社會財富分配不均和利益傾斜使青年未能分享相應成果，對前景失去期盼和信心。

青年問題與民生困局盤根錯節，政治衝突作為表象，背後的經濟和社會問題多年來仍未能有效梳理，只有認清問題的根源，對症下藥，香港才有機會再出發，讓青年重拾信心。

作者是香港青年時事評論員協會成員

[梁幸發]