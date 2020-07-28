歐陽五：中美關係，還會好嗎？

中美關係，還會好嗎？

新博弈，新特點

近年來中美博弈激烈，呈現幾大特點。

其一，美國是始作俑者，咄咄逼人，文攻武嚇；中國見招拆招，強力反擊，但亦克制。

其二，領域不斷擴大，從經貿到科技，從軍事到外交，從醫衛到教育，還有形形色色的這牌那牌。

其三，招數愈來愈狠，傷人傷己，有溢出效應，殃及第三方。

美國的焦慮與豪賭

何以致之？放在大格局下看，並不奇怪。在美方看來，中國躍居世界第二大經濟體，兩國的實力差距縮小，已對美構成「威脅」。特朗普治下，鷹派當道，民粹氾濫，正好把中國作為假想敵，謀求政治及其他利益最大化。

新冠疫情，今年以來衝擊整個世界，也加劇中美競爭態勢。美方作壁上觀，「大意失荊州」，遭疫情反噬，深陷黑暗、尚看不到盡頭的隧道；中國先苦後甜，控制住洶湧的疫情，率先推動經濟復蘇。一亂一治，不用對比，高下立判。試想，美國政客情何以堪，唯有繼續「甩鍋」，推諉於中國。

故此，美國頻頻出牌，折射出的是對自己世界「一哥」地位下降的焦慮，是對外特別是對華政策的混亂和自相矛盾，是單方希望通過制裁、施壓逼中國就範的豪賭。

誰的勝算大？

美方費盡心思，並無勝算。因為，面對的是中國，一個龐大的、崇尚王道、具有抗擊外侮史、正在快速復興的文明體。

在筆者看來，中國的贏面更大。時、勢、理、道，在中國這一邊。中國有足夠的定力、足夠的耐心、足夠多的反制工具，與美方周旋，化危為機。

事實上，21世紀的美國已現頹勢。儘管學界存有不同看法。至少，美國走在下行線上，今年以來，更是內外交困。就抗疫而言，美國當局是失敗的。須知，美國的確診病例已突破400萬宗，死亡逾14萬人。實際數字，料比這還高。

美國看上去很「美」，但百年未有之疫情，進一步突顯了其深層次、結構性、體制性問題。「和平學之父」約翰．加爾通曾出書指出美國在經濟、軍事、政治、文化、社會方面的15個矛盾，作出美帝國將提前崩潰的驚人預言。美國著名學者、2001年諾貝爾經濟學獎得主約瑟夫．E．斯蒂格利茨最新著述，也揭示了美帝國主義隱藏的制度危機。

中美關係 在滑落中等待春天

因為美國11月大選等因素，中美關係短期內難言樂觀。還有進一步惡化的可能。需要警惕的是，美國政客轉嫁國內危機，為了選舉連任，在對華問題上瘋狂飈車，未來幾個月，不排除發生擦槍走火甚至衝突。

從中長期看，世界夠大、太平洋夠寬，中美關係終歸要好起來。不必過於悲觀。等待轉機的春天，也要付諸正向的行動。於中方，應剛柔並濟，堅定破解美國新型圍堵的信念，做更多的沙盤推演，做最壞的打算，做更大的努力。於美方，應摒棄冷戰思維，檢視極限施壓和「聰明外交」的利弊和局限，愈早收手折損愈小。於兩國民眾，則應發出更多理性聲音，敦促大國責任、管控風險，為將來兩國關係轉好累積善意。

作者是時事評論員

[歐陽五]