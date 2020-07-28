梁美儀：大規模DQ之外 還有……

截稿之時，至少有14名民主派參選人，收到選舉主任的來信，要求他們回應之前有關要求外國政府制裁香港、反對《國安法》立法、聲稱將否決《財政預算案》等重要法案，以至過去推動「港獨」的立場。觀乎選舉主任的提問，不難理解為何中央要急於香港立會選舉前訂立港區國安法。一條港區國安法，為選舉主任們增添多種DQ的「武器」。

試問在過去一年的政治動盪時代，民主派哪位參選人沒有多多少少觸碰了這些中央新劃的紅線？即使最後一些民主派Plan B或Plan C參選人能成倖存者，立法會選舉能否如期舉行，按現時政治形勢來看，大概只有一半機會而已。

押後選舉的後續安排 最令人憂慮

本港現時疫情嚴峻，但事在人為，若特區政府願意做，有決心做，一個安全抗疫的投票日，絕對可以做到，例如延長投票時間、增加票站數目、要求選民保持社交距離等，絕對難不倒香港的一班公務員，然而以常理已不可解釋這個政府的所作所為之時，押後選舉的機會是稍高一線。

一來建制派的核心支持者以年長人士居多，他們卻成新冠肺炎的重點攻擊對象；另不少建制鐵票長居內地或在內地工作，現時回港須進行14日檢疫安排，肯定會窒礙他們的投票意欲。加上在疫情下，根本無法進行實體拉票活動，不利建制派操作。

最令人憂慮的，是押後選舉的後續安排，要押後，就不會是按《立法會條例》由特首宣布押後14日這麼簡單，北京又如何盤算去填補可能出現的立會真空？會否又動用《緊急法》這尚方寶劍？按過去五六年來的經驗觀之，有作最壞打算的心理準備，是近乎現實一點。

作者是資深傳媒工作者

[梁美儀]