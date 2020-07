黎恩灝：做好防疫工作 何須延後選舉？

然而,投票安排是否公正,不等於選舉是公正。如果投票之前出現重大的政治不公義,例如以政見篩選參選人的話,選舉又豈是一場公正的政治競爭?

除了「DQ」帶來的選舉不公義外,延遲選舉,也可能製造另一種政治不公義。

建制派元老曾鈺成公開指政府因應疫情,應將選舉起碼延後一年;他認為「延選」亦有法理基礎,一來特首未指明新一屆立法會會期何時開始,二來選出新一屆立法會前,特首可按《立法會條例》第11條召開緊急會議,彌補「真空期」。

延後一年不符比例

不過,若細讀立法會條例,第7條已明言立法會解散後的30天內,行政長官必須指明舉行換屆選舉的日期,日期必須是在立法會解散日期後的3個月內。何况《基本法》第69條亦清楚表達,「香港特別行政區立法會除第一屆任期為兩年外,每屆任期四年」。如果特首將下屆立法會會期訂於一年之後,其間又不斷召開緊急會議,一方面與立法會條例第7條相違,另一方面則等於實質延續上一屆立法會議員的任期,違反基本法。當然,特首可以任意運用《緊急情况規例條例》修訂甚至暫停任何成文法則,但法理基礎絕非延後選舉的理由,它只是延後選舉的手段。「延選」與否,最終是政治決定。此話何解?

如果政府「延選」一年是出於公共衛生考慮,防止傳播肺炎病毒,目前理由站不住腳。香港的醫學專家已指出,目前新一輪疫情爆發,肇因豁免檢疫人士;政府不停止豁免,容許打開缺口,反而將焦點放在延後選舉的話,市民豈會信服?而且,專家亦指目前患者之中未見有在初選「排隊投票」群組,出事的反而是慶回歸酒樓宴會。有本地網媒引述美國約翰霍普金斯大學(The Johns Hopkins University)的數據,發現大部分國家(除了美國),皆在新增個案數目持續向下一段期間後才舉行選舉。但新增個案數目是否繼續上升,端賴防疫工作成效。既然政府現已推行要求強制室內室外戴口罩、全日禁堂食等新措施,我們自然要觀望疫情是否受控。以目前情况延後選舉,並非有理有據。

如果未來數周疫情仍然處於高位,那麼將選舉延後一至兩周,未必是個壞選擇。但如曾氏之法「延選」一年,做法實在不符比例,亦只會再一次突顯政府輕視民主。當局繼續容許經濟活動,沒有強制要求僱員在家工作,亦無全面封關「斬斷」豁免檢疫的海外來港人士,卻停止民眾行使法定的政治參與權利,是不相稱地阻礙民主選舉和民眾參與公共事務。如果「延選」一年,以「緊急會議」或盛傳的「臨時立法會」去取代經法定選舉產生的議會處理立法會事務,其實是越俎代庖,因為上一屆議員的民意授權本已結束,民眾亦無法透過選舉收回其授權。這種實質性的「政治續命」,等於台灣戒嚴時期的「萬年國會」,在未辦理次屆選舉前,大法官竟裁定繼續由第一屆選舉產生的立法委員行使立法權,變相無限期當權,直至1990年代初方結束這荒謬的安排。

更弔詭的是,政府和建制派多個月來一直宣傳「反攬炒」,標籤在野反對陣營要「勾結外國」、「癱瘓議會」;「延選」一年,以非常手段處理立法會的真空期,又豈不是等於癱瘓立法會的正常運作,更惹來西方國家關注,符合建制派想像中的「攬炒派」的期望?

利比里亞遇伊波拉 堅持同年大選

說到底,「延選」與否,不止是觀乎外力因素,而是政府對民主政治的承擔。2014年,伊波拉病毒肆虐西非,但利比里亞共和國同年要舉行大選。利比里亞飽經內戰,政府當然希望透過民主選舉以和平方式處理衝突,卻遇上這公共衛生危機。利比里亞總統面對疫情,其實有將選舉順延兩次,但她最後亦有勇氣作出決定,堅持大選在同年舉行。究其原因,在於民主選舉是保障政府繼續有民意授權運作和保持國家和平之道。選舉最終成功舉行,亦未引來更大規模的疫情,是因為選舉工作人員積極和當地衛生部門及國際專家合作,保持投票人士的社交距離、修改投票程序、確保定時更換填寫選票的文具、控制排隊人流,並在選舉前進行大規模的公共衛生運動,推動國民改變衛生習慣等等。

利比里亞政府有決心繼續選舉,是相信民主選舉能維繫民心和有效管治:在疫情期間,政府權力集中在行政部門,甚至能行使強大的緊急權力,選舉正正是同時保障國民民主權利的方法;在國家危機之中堅持選舉,亦是讓政府重新得到民意授權,強化公眾對政府的信任,以及官員的問責性。利比里亞2014年選舉的教訓,是要盡早計劃好疫情之下的選舉安排,選舉管理機構要密切和公共衛生部門、執法部門和其他持份者合作,並爭取政治共識,在計劃過程,要保持公眾透明度,讓大眾明瞭改變投票程序的理由。

政府應責成選管會做好防疫 建政治共識

大流行疫情不等於政府管治危機,可以是考驗政府對民主選舉作為公眾利益的承擔。不過,要一個並非民主選舉產生的政府去堅持民主、正常舉行選舉,可能是緣木求魚。但公民社會成功舉辦「初選」,且有近八成票站做足防疫措施,政府斷無可能做不到。目前政府應做的,是責成選舉管理委員會做好防疫工作,同時建立政治共識。選管會一直都自我矮化為一個單薄的「獨立」選舉行政機構,但《選舉管理委員會條例》從無禁止選管會和持份者商討意見和建立選舉安排的共識,亦無禁止選舉積極向公眾交代投票日的防疫安排,包括會否增加票站數目、延長投票時間、票站工作人員有無公共衛生培訓,以至中央點票中心會否沿用目前作為檢測中心、並有可能成為隔離中心的亞洲博覽館等。

香港至今無法民選特首,立法會選舉就是民眾透過選票,表達是否信任特區政府和建制派管治的唯一出路。「遲來的公義就是不公義」這句諺語,希望不會用到今屆立法會選舉身上。

延伸閱讀:

. 選舉觀察計劃,《「民主派35+初選公民投票」觀察報告》。2020年7月23日(bit.ly/2X04tHl)

. Anthony Banbury, ''Elections and COVID-19 - what we learned from Ebola'', Devex, 8 April 2020(bit.ly/3f3YIyk)

作者是倫敦大學亞非研究學院博士候選人、選舉觀察計劃成員

■稿例

1.論壇版為公開園地,歡迎投稿。論壇版文章以2300字為限。讀者來函請電郵至forum@mingpao.com,傳真:2898 3783。

2.本報編輯基於篇幅所限,保留文章刪節權,惟以力求保持文章主要論點及立場為原則;如不欲文章被刪節,請註明。

3.來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法(可用筆名發表),請勿一稿兩投;若不適用,恕不另行通知,除附回郵資者外,本報將不予退稿。

4. 投稿者注意:當文章被刊登後,本報即擁有該文章的本地獨家中文出版權,本報權利並包括轉載被刊登的投稿文章於本地及海外媒體(包括電子媒體,如互聯網站等)。此外,本報有權將該文章的複印許可使用權授予有關的複印授權公司及組織。本報上述權利絕不影響投稿者的版權及其權利利益。

[黎恩灝]