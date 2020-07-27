黃均瑜：簡單二分法摧毁國家意識 亟需糾正

如果要令學生成為歡喜的一群，坊間有很多正面素材支持香港國安法，包括政府提供的資訊，以及建制陣營的論述，皆隨處可得；如果要令學生成愁的一群，反對香港國安法的資訊例如攬炒派的文宣，以及大部分外國傳媒的報道，也唾手可得，關鍵決定於老師想向學生傳遞什麼信息。

老師應先了解國安法得出事實 切忌人云亦云

從專業角度出發，老師應該先去了解香港國安法的內容，消化不同陣營發放的信息，分析正反方意見，得出事實的依據，切忌趕潮流，人云亦云。例如目前坊間流行一種說法，指香港國安法破壞「一國兩制」，令香港變成「一國一制」。事實是否如此呢？

去年的暴力衝擊和港獨思潮，令國家感到安全受威脅。在這情况下，單純從堵塞國家安全漏洞的角度出發，國家其實有幾個選項：

（1）根據《基本法》第18條，人大常委會宣布香港進入緊急狀態，中央人民政府可發布命令，將有關全國性法律在香港特別行政區實施；

（2）人大常委會將2015年通過的《中華人民共和國國家安全法》列入基本法附件三，直接在香港實施；

（3）人大常委會直接為基本法第23條立法。

最終，中央沒有選擇以上3個選項中的任何一個，而是為香港度身訂做適用於本港的國安法，於6月30日經全國人大常委會通過，然後列入基本法附件三，當晚由特區政府刊憲，正式在港生效，法律條文在網上公開，以解決眼前分裂及顛覆國家的威脅。相信這是考慮到香港的獨特和實際情况，包括兩地的法制特色、兩地實行不同的制度等等，所以沒有照搬2015年的國安法植入於香港。

2015年通過的《國家安全法》跟香港國安法有很大分別。前者對於國家安全的概念廣泛和複雜得多，涵蓋了不少非傳統的概念，包括網絡安全、核安全等等，整套法律「以人民安全為宗旨，以政治安全為根本，以經濟安全為基礎，以軍事、文化、社會安全為保障，以促進國際安全為依托，維護各領域國家安全，構建國家安全體系，走中國特色國家安全道路」，而香港的只針對4類危害國家安全行為。再者，香港國安法只涵蓋基本法第23條的其中兩項危害國家安全行為，23條的其他5項行為，仍然需要由香港特區政府自行立法，填補維護國家安全的漏洞。從事實出發，自然可以得出中央是在破壞還是珍惜「一國兩制」的結論。當然，香港國安法在港實施後，香港究竟仍是「一國兩制」還是「一國一制」，事實亦將會是最好的證明，但可以肯定的是「兩國兩制」是絕對不可能出現的。

坊間亦流行另外一種說法，指香港國安法令香港人的言論自由收窄了。權利和自由從來就不是絕對的。基本法第39條已明確保留了《公民權利和政治權利國際公約》和《經濟、社會與文化權利的國際公約》；香港國安法第4條亦重申了以上的權利在維護國家安全的同時，受到尊重和保障。

堅守教育原則教導奉公守法 絕不能引導學生背叛國家

平情而論，自由和責任是一體兩面，要享自由就須負責，要享受高呼港獨的自由，便須受法律的制裁。所有法律都是對自由的規範，法例愈多，自由愈少，這是普通常識，問題是法律所規限的自由，對全社會是否利大於弊，對生活於香港的絕大多數市民，以至生活於中國的全體公民，是否合情合理。

經過大半年的社會暴亂，政治成為了學校全新的課題。在這個浪潮之中，教師要站穩住腳，必須堅守教育原則：第一，就是教導學生必須奉公守法；第二，就是不能散播暴力和仇恨；第三，必須引導學生建立正面的價值觀，這好比教師在課堂上跟學生討論吸毒，分析完吸毒的利害之後，教師不能任由學生選擇，而是必須引導學生走向正確的方向。

同樣，對於國家觀念，教師當然絕對不能引導學生背叛國家。在香港國安法之下，要做好國民教育，擁有正確的歷史知識和國家觀念是最基本的。中國由晚清至當代，由帝制的崩壞，馬克思、列寧共產主義思潮的興起，以至如何發展到今時今日具有中國特色的社會主義，當中是怎樣一步一腳印地走過來的，其間經歷了多少歷史轉折的關口，學生必須理解。目前，坊間流行把國家觀念簡單二分為專制和民主，對中國貼上獨裁、專制的標籤，這是極壞的洗腦二分法。若不及早糾正過來，人們若連國家概念、國家意識都欠奉，又或者被妖魔化，那又如何談得上國家安全呢？

作者是港區全國人大代表、教聯會會長

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[黃均瑜]