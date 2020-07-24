房遠華：立法會選舉延期辨正

法律規定選舉最多延期14天，自有其理由：選舉不得因延期過長致使下一屆立法會議員未能及時選出，令政府出現立法真空期！

新一屆議會延遲成立所引起的立法真空期，可令特區政府所有新的舊的法案及重大政策均不得提出，遑論施行，這明顯嚴重影響甚至癱瘓特府施政，事關重大，絕不可以接受！尤其延期超過半年，新一屆特府《財政預算案》極可能無法在新財政年度前，及時在立法會表決通過。按《港區國安法》，主張延期選舉港人，可給人懷疑立心不良，意圖引致特府施政癱瘓，有干犯「顛覆國家政權罪」之嫌疑！

明乎此，我們該提出的是：在瘟疫下，事關重大的立法會選舉，為何不可如期或有限制地最多延期14天舉行，以符合法律的要求？

在新冠肺炎肆虐下，外國照常舉行選舉的根本有例可援，如新加坡及韓國。其政府如何加強防疫措施令選舉順利進行，特府大可作參詳後改善；人家辦得到的，為何香港辦不到呢？

不過，毋庸置疑，瘟疫下舉辦立法會選舉，參選人不可舉辦大型活動，其與選民的接觸及互動大為減少。明乎此，我建議如下：

（1）延遲選舉：建議延遲選舉14天，目的在於爭取多兩星期時間，給予參選人／候選人多點時間與選民作有限度接觸及小範圍互動；

（2）郵遞宣傳：特府給予候選人額外3次免費郵寄競選宣傳資料予選民，以加強候選人與選民之溝通及了解；

（3）媒體宣傳：特府可使用《緊急法》指令所有實體電台、電視台及印刷體日報及其網上版，以優惠價於政府指定日期，給予候選人若干版面或廣播、時間作競選宣傳，每人兩次；為公平起見，有關媒體要麼全部接受或全部不接受候選人之競選宣傳，不得因政見不同而個別接受或拒絕候選人；費用由政府支付；

（4）多天投票：特府將投票日期由一天擴展至兩天（星期六日）或3天（星期五至星期日）。此安排肯定可有效將投票者分流，避免太多人於同一天排隊投票；

（5）增加票站：在原本指定的投票站外，特府硬性規定增加若干中學成為投票站，除主管及關鍵人員由經政府訓練的人員擔任票站工作外，其餘輔助人員，由學校委派骨幹承擔；

（6）內地選民：至於建制派念茲在茲的內地選民因瘟疫難以回港投票，因涉及回港要14天檢疫，本很難特別照顧。他們既然選擇長期定居內地，因瘟疫問題而令投票要額外付出代價，只能歸咎天意，怨不得人。不過，我也有應對方案如下：

可臨時開放5關口 予居內地選民投票

首先，特府可將以下5個關口臨時開放予居內地選民於關口投票——羅湖、落馬洲、文錦渡、沙頭角及落馬洲支線管制站。特府根據口岸大小及分區選民人數多寡，將五大口岸指定為香港島、九龍東、九龍西、新界東及新界西投票站，以免選民集中湧入某口岸投票。至於此五大口岸票站需否開放3天，特府可因應選民人數作決定。

為避免違反《基本法》，香港投票人必須於香港境內投票方為合法。因此，居住於內地選民必須於香港境內投票，並於投票後立即返回內地，方可豁免其14天之檢疫期。為使各政團放心五大口岸票站會做到公平、公正、公開，各政團可委派投票站監察員若干到票站監察。此「優待」建制派選民的非常時期投票措施，泛民可能強烈反對。不過，藉此投票安排，建制派內地選民總人數及其在五區分佈的數目，將暴露無遺，有此重要「軍事情報」作回報，估計泛民會勉強接受。

當然，投票日之額外防疫措施，特府可諮詢有關專家意見，我不敢班門弄斧。在以上措施下，特府完全可以嚴格嚴謹、公平公正進行立法會選舉，我看不到要大大延期的理由！

作者是退休中學教師

[房遠華]