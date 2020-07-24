香港兒童權利委員會：設立守護兒童政策 建構兒童友善環境

一名有性罪行案底37歲男子，向慈善機構隱瞞前科成為義務補習導師後，分別非禮兩名年僅6至7歲男童，犯人手機亦存有65段涉年僅不足1歲至5歲兒童色情錄像。（DCCC859/2019）

一名於中學擔任牧民助理的29歲男子，曾邀請15歲的受害男生及另兩名男生到長洲宿營，二人獨處時，乘機偷拍少年裸照並在牀上非禮他。（DCCC7/2020）

一名於小學任職資訊科技助理有偷拍前科的40歲男子進入學校女廁偷拍兩名小學生如廁。（WKCC1544/2020）

部分相關機構缺守護兒童意識

以上3宗傷害兒童的案件都是在一些兒童應該感到安全的場所發生，或由兒童熟悉甚至應該信任的人作出。這些案件的共通點反映出社會守護兒童的安全網有漏洞，部分兒童相關的機構如學校或社福機構的運作上缺乏守護兒童的意識和政策，令一些兒童面臨身體虐待、性虐待、疏忽照顧和精神虐待的危機，承受身心創傷。每一個為兒童福祉着想的人也不願見這類悲劇發生，所以我們在關注保護兒童（Child protection）的工作之餘，更應多走一步，杜漸防微，肩負起守護兒童（Child safeguarding）的責任。

「守護」重在防患未然

「保護兒童」工作在現時社會福利政策及資源分配下往往是指為受虐兒童提供保護，例如發現家暴或性侵犯個案後，為兒童提供醫療支援及心理輔導和家庭介入等。而「守護兒童」工作是指機構訂立出清晰的標準、指引、政策等，以確保員工、有關人士、機構日常運作和活動不會危害兒童，實行風險管理措施防患未然，設立處理事故程序及機制，向各持份者問責，落實一套完善的守護兒童政策。

要求機構所有人員做性罪行查核

在以上3宗個案中，施暴者都是學校或慈善機構所招聘的員工或義工。目前雖然有性罪行定罪紀錄查核機制，但不是所有兒童相關的機構都會要求全部僱員進行查核，有關措施亦只屬自願性質，更不包括私人補習導師、義務導師。守護兒童政策正正要求機構實行一系列措施，包括要求所有人員進行性罪行定罪紀錄查核，要求員工知悉並同意遵守行為指引和守護兒童的標準等等，減低機構有關人員對兒童服務使用者的風險。

雖然各類會接觸到兒童的機構如學校、補習社、社福機構、運動團隊等也會對兒童造成不同的風險，難以用同一套政策規範，但機構亦可按實際情况和員工溝通以制定政策。簡單而言，守護兒童政策的基本原則是機構要採取一切措施以保障員工和有關人士，包括短期合約員工、義工等，對兒童不會作出不恰當或傷害的行動或行為。

應讓兒童了解權利和求助方法

機構亦應該讓兒童了解他們的權利，明白什麼是可以接受和不可以接受的行為，並知道遇到問題時的求助方法，例如禁止員工打罵兒童或讓兒童在沒有看管的情况下長時間獨處；與兒童服務使用者發展性／肉體上的關係；利用電腦、手機、相機等剝削、騷擾或傷害兒童等。這些原則其實和各機構的初衷一致，就是讓兒童在安全的環境發揮所長，守護兒童政策是對下一代一個理所當然的承諾。

除此之外，日前（7月9日）法庭處理的一宗男學生在校方舉行的海外交流活動中非禮同校15歲女生的案件（ESCC651/2019），案情亦與守護兒童政策的一個重要部分——「程序和問責」息息相關。報道指出，案發後兩個月女童向校方報告遭侵犯，但校方4個月後才報警，受害女生的家長認為學校未有採取足夠措施保護受害者。如果以上指控屬實，延誤處理以致受害人得不到即時和所需的心理支援，令其他學生面臨風險，更影響了機構的信譽，是學校的一個重大的缺失。

所以守護兒童政策的設立有要求員工在發現兒童受到傷害、懷疑受到傷害或者接獲有關指控時，根據既定指引作出報告及恰當的回應和跟進，保障受害人的安全、被指控的員工的權利和機構的聲譽。機構亦應設立措施和機制定期檢討政策，確保員工上下都明白和履行守護兒童的責任，並會向主要持份者包括機構成員、兒童、家長等匯報進展、表現等。

社署有責任推動落實《保護指引》

事實上，經過關注兒童權利的機構和專家倡導後，保護兒童轉化為守護兒童的概念也在社會福利署本年3月更新的《保護兒童免受虐待—多專業合作程序指引》（原稱《處理虐待兒童個案程序指引》）可見，《指引》除了強調必須由多個界別協調共同處理這些對兒童影響深遠的危機，第13章亦建議與兒童相關的機構應制定相關的保護兒童政策、措施及處理程序。社署有責任推動和監察讓這些條文得以落實。

聯合國《兒童權利公約》自1994年適用於香港，守護兒童是每個人的責任。因此，我們呼籲各個與兒童有接觸的機構皆應盡快設立守護兒童政策，確保員工、有關人士、機構的運作和活動不會傷害兒童，為兒童建構一個沒有暴力、兒童友善的環境，讓他們可以安全地學習和成長。

[香港兒童權利委員會]