曾志豪：延遲選舉 除非他們預知結果

那麼如果「預知」的選舉結果不似預期，那麼會有人操縱，把「結果」變回「預期」之內嗎？

這就是北京和香港民眾，對選舉的理解有根本分歧。

成熟的民主政體，視「選舉」為合法和平有效的「權力再分配」，沒有永遠的一黨獨大，沒有永遠的在野黨派。不同黨派終極目標當然就是「大獲全勝」，做到「清一色」。

但在北京眼中，選舉如果有機會改變「權力分配」，便犯了禁忌、踩了紅線，因為共產黨要永遠成為領導中國人民的唯一合法政黨，你要以選舉方法作權力更替，就像台灣那樣，國民黨被拉下馬，「翻盤變天」，對共產黨而言，等同「奪權謀反」，在古代是「篡位」了。

今屆立法會選舉泛民提出了「35+」的目標，要取得立法會過半議席，再利用議席優勢，否決《財政預算案》，迫使政府和泛民談判。這個舉動，在北京角度，便是一個「預知」會「權力再分配」的政治動作，北京的「底線思維」發作，視為「奪權」。

這就是中港之間的意識形態差異，北京用「人大」的角色要求香港的議員，就是做一個「永遠支持」的申紀蘭，但這可不是香港人對「議會」的理解。北京事先張揚批評泛民35+是「奪權」，只會令香港人更反感，無形中又把選民推向了35+。

《人民日報》批評泛民初選，其中一個罪狀是「把傳統反對派『拉下馬』，將『敢打敢衝敢攬炒』的『新血』拱上台」，言下之意，北京是寧願「傳統反對派」繼續站在台上。問題是，北京從來視所有「非建制」為敵人，包括被歸類為「溫和泛民」的民主黨及公民黨，沒有溝通沒有回應他們的訴求；現在眼見有更激烈的勢力冒起，這才懷念「傳統反對派」的好嗎？就是政權的不作為，才會逼令香港人把「新血」拱上台啊。建制派造勢要延遲選舉，明日復明日，難道真要拖到「預知」選舉結果才舉行嗎？

作者是傳媒工作者

[曾志豪]