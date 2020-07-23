陳帆川：湯家驊和葉劉淑儀如何打國際線？

羅冠聰前往英國後，密鑼緊鼓地發揮輿論力量，最近更接受BBC王牌節目HARDtalk訪問。而在他之前受訪的香港人，就是行政會議成員湯家驊。

國際一流媒體的王牌訪問節目，當然不會像香港某大台的訪談節目一問一答，似受訪者演講多過訪問，而是針鋒相對，以免讓新聞節目淪為嘉賓的宣傳平台，也拒絕讓受訪者誇誇其談蒙混過關。曾為該節目座上客的黃之鋒、陳方安生、楊岳橋，乃至近期受訪的鄭文傑和羅冠聰，雖為親民主派人士，但無一不被主持人連番質問。

經驗老到的湯家驊，不會不知道這是一個什麼樣的節目，因此當他被主持人打斷說話即火冒三丈，便顯得是有備而來。訪問中，他跟主持人舌劍唇槍，多番要求主持人讓他把話說完、投訴主持人不給予他足夠發言時間，並一度批評主持人「欺負」他，稱「你應為自己感到羞恥」。如果你完全不去理解對話內容，單看湯家驊的表現，很容易會認為他受到莫大委屈。

抗衡民主派 還是打民族牌累積名氣？

然而，類似的伎倆並不陌生。上個月，葉劉淑儀接受「德國之聲」招牌節目《衝突地帶》的訪問片段在社交媒體廣傳，原因也是因為她發脾氣，「你訪問我，應該讓我說完，給我機會完整回答！」在民主派支持者的眼中，這位留學西洋的港英時代精英的表現，固然引人側目，但在建制派支持者乃至中國大陸網民眼中，她便是維護民族尊嚴的鐵娘子了。

在該次訪問播出後，大陸央視網旋即跟進，報道標題是「葉劉淑儀怒斥『德國之聲』污名化中國」；湯家驊那一集的訪問播出後，環球時報網站的報道標題是「香港大律師湯家驊談被BBC激怒：BBC沒向我道歉，他們不願傾聽，只想說自己想說的話」。至於常常接受英媒訪問的中國駐英大使劉曉明，則可謂這方面的高手，幾乎每一次受訪都會將議題帶到「西方媒體刻意曲解中國」的方向上。

很多香港人誤以為國際大媒體必然偏幫香港民主派，其實不然，他們甚至因為難以找到願意受訪而又對答如流的建制派而苦惱，畢竟媒體講求公正、平衡報道，總不能一天到晚只訪問黃之鋒與羅冠聰吧。建制派KOL會把握機會在國際舞台抗衡民主派的聲音，還是繼續用來打民族牌累積個人名氣呢？

作者是新聞工作者、文化評論人

[陳帆川]