王偉傑：按法理取消參選資格

真誠擁護基本法 成是否DQ關鍵

根據2019年9月高等法院就選舉呈請的裁決，任何人提倡自決或港獨，都不能稱為有意真誠擁護《基本法》。隨着《港區國安法》在香港正式實施，不少以往打着自決或港獨旗號的政黨及政治團體已陸續瓦解，但這並不代表這批昔日的自決或港獨倡議者能滿足真誠擁護基本法的要求。他們當中已有人在民主派的初選後打算報名參加9月的立法會選舉，但部分在初選出線的參選人卻高調地向大眾宣布他們不會簽署確認書，明顯反映他們不會擁護基本法第1條、第12條及第159（4）條。根據基本法第104條，立法會議員在就職時必須依法宣誓擁護基本法，而不存在能豁免不擁護基本法當中的某些條文及附件。既然這批不願意簽署確認書的參選人即使在當選後也會因違反基本法第104條而被褫奪議員資格，選舉主任應該果斷地按法理依據取消他們的參選資格。

反港區國安法 應同樣被DQ

對於那些以反對港區國安法吸納選票的參選人，他們的行徑其實與拒絕簽署確認書的人無異，都不是真誠擁護基本法，應同樣被選舉主任取消參選資格。港區國安法在今年6月30日獲全國人大常委會通過，並已加入基本法的附件三，同日刊憲正式生效。作為需要根據基本法第104條必須依法宣誓擁護基本法才能合法就職的立法會議員，又怎能享有特權反對基本法的附件呢？以簽訂合約為例，雙方在簽訂合約後固然能享有合約條文所訂明的權益及要履行相關責任，亦同時要遵守合約附帶的所有條款及細則。任何打算參選立法會選舉的人若仍舊對港區國安法持保留態度，大可放棄參選以一貫其立場，但打着反對港區國安法旗號卻又要參選的人，其實跟喊着要毁約但又急於要簽約的人無異，任何有理性的人根本就不會跟他們簽訂任何合約，故選舉主任在取消他們的參選資格時根本不用猶豫。

值得留意的是，2019年9月就選舉呈請的裁決是裁定申請人勝訴，理由是選舉主任並未有給予機會參選人回應。故此，選舉主任即使掌握了充分理據，仍要給各個參選人在合理的時間內作回應，以決定最終是否取消參選人的資格，才能獲得公眾的信服。

作者是政賢力量時事評論委員會主席

[王偉傑]