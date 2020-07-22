呂秉權：崩口人不忌崩口碗——論習外交思想研究中心掛牌

在如此嚴峻的外交環境下，7月20日，「習近平外交思想研究中心」在北京成立，掛牌在直屬外交部的「中國國際問題研究院」。在中國面對內外交困之際，實在有必要好好研究「習思想」。

內地已知第22個習思想研究中心

今次已經是內地已知成立的第22個「習思想」研究中心，之前的計有（1）「人民大學習近平新時代中國特色社會主義思想研究院」、（2）「清華大學習近平新時代中國特色社會主義思想研究院」、（3）「北京大學習近平新時代中國特色社會主義思想研究院」、（4）「中央黨校習近平新時代中國特色社會主義思想研究中心」、（5）「教育部習近平新時代中國特色社會主義思想研究中心」、（6）「中國社會科學院習近平新時代中國特色社會主義思想研究中心」、（7）「國防大學習近平新時代中國特色社會主義思想研究中心」、（8）「北京市習近平新時代中國特色社會主義思想研究中心」、（9）「上海市習近平新時代中國特色社會主義思想研究中心」、（10）「上海學校習近平新時代中國特色社會主義思想研究中心」、（11）「廣東省習近平新時代中國特色社會主義思想研究中心」、（12）「天津市高校習近平新時代中國特色社會主義思想研究聯盟」、（13）「中央團校（中國青年政治學院）習近平新時代中國特色社會主義思想研究會」，以及（14）新疆、（15）內蒙古、（16）青海、（17）廣西、（18）山東、（19）貴州、（20）海南、（21）安徽等地各式各樣的「習思想研究所／中心」（未知香港何時有？）。

為「習近平外交思想研究中心」揭牌的國務委員兼外長王毅，以「三個偉大」來形容中國當前的時代、思想和習近平，說「偉大的時代必然產生偉大的思想。黨的十八大以來，習近平總書記以偉大戰略家的遠見卓識，準確把握人類社會發展規律，全面判斷國際形勢走向和我國所處歷史方位，提出了一系列富有中國特色、體現時代精神、引領人類進步潮流的新理念新主張新倡議……」

突破國際預期 全面戰狼外交

至於「習近平外交思想」主要體現為：（1）習近平新時代中國特色社會主義思想的有機組成；（2）21世紀馬克思主義在外交領域的最新成果；（3）對中華優秀傳統文化的傳承創新；（4）對新中國外交理論的繼承發展；（5）對傳統國際關係理論的揚棄超越。

以上第5點是要害，即「習思想」揚棄和超越傳統國際關係理論，向現實主義、新自由主義和建構主義說不，突破國際預期，全面戰狼外交。

這令人想起美國問題專家、人民大學國際關係學院副院長金燦榮說「現在你真是韜晦不了……你現在就是蹲下來，你個子也比日本高，所以你在物理韜不住了，原來小寶寶是可以韜的，現在你大塊頭，你怎麼韜呀？」

復旦大學中研院院長張維為教授則說，美國領導班子沒有文化、三流，讓人看不起。

《環球時報》總編輯胡錫進的豪言壯語更厲害，他說：「我們應該唱着歌，跳着舞，玩着抖音，上着拼多多、淘寶，用一波一波釋放出來的活力來瓦解美國對華戰略的衝擊波……咱們中國人多呀……我們能把美國逼回成農業國去！」

如此口頭勝利，外交失利，經濟下滑，空喊「厲害了，我的國」又有何用呢？

北京自知形勢不佳

事實上，習近平已徹底背離鄧小平以降至江、胡的韜光養晦外交政策，中國陷入幾十年來的國際孤立，再加上武漢肺炎播疫全球的指摘，北京亦自知形勢不佳。5月初，路透社引述國安部轄下的中國現代國際關係研究院向習近平的報告指，全球反華情緒創八九六四以來的新高，北京面臨日益高漲的敵意，可能使中美關係陷入對抗，北京必須為最糟情况下的雙方武裝衝突做好準備。親華的哈佛榮休教授、中國問題專家傅高義亦研判，中美可能因台灣問題引發衝突，並升級為一場災難性大戰。

崩口人不忌崩口碗，這往往只會自暴其短。且看看7月20日，《人民日報》如何刊載一則中國的外交成就？有關報道題為「中國人權研究會專家學者等在聯合國人權理事會發言——分享中國經驗，推動世界人權更好發展」。大家只要對比中國如何打壓新疆、香港、維權律師、人權倡議者和教徒，就知這聲稱如何諷刺。

1979年，時任副總理的鄧小平訪美，隨行的有曾任中國社科院美國研究所所長的李慎之。鄧對李的說話，流出幾個版本，較主流的有「跟着美國跑的國家都富了」。另外，李慎之又對鄧小平說，「全球化就是美國化」，鄧沒有反駁，只是報以一笑。

當然，今天的國際環境和中國國力已經大不同，但務實和低調還是要有的。

戰狼外交、偉大鬥爭、全方位亮劍，注定了今後中國的走向。

作者是浸會大學新聞系高級講師

[呂秉權]