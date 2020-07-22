陳景祥：香港會有「良心富豪」嗎？

聯署信「情辭懇切」，聲稱他們虧欠前線人員太多，工人肩負重任，但工資卻嚴重偏低。這班超級富豪直言不會開救護車、不會逐戶派發食物，但「我們有的是錢，而且很多」。

超級富豪看到疫情影響深遠

相信富豪們不是在炫富，而是看到了當前這場疫情影響深遠，正如聯署信中說，新冠疫情不能單靠慈善解決，不管慈善做得多慷慨；未來日子需要大量金錢，因為新冠疫情造成的經濟影響會持續多年，5億人將陷入貧困。超級富豪應該明白，一個像電影《孤星淚》（Les Misérables）的世代如果重臨，他們的日子將會過得提心吊膽！

富豪主動要求政府加稅，而且要「長期化」，看似有點不合邏輯；「傳統智慧」告訴我們，富豪只會千方百計避稅，透過會計安排、公司註冊地、成立各種信託基金等，目的都是為了逃避向政府繳稅，而為富人安排稅務更是一門專業，稅務顧問、私人財富管理等屬「高增值服務」，由專業人士主理，可見避稅是富豪的「本性」。

最重要理由：解決貧富懸殊問題

富豪請纓要求政府加稅，非始於今時今日，早在去年中，10多名超級富豪包括迪士尼集團的Abigail Disney、facebook聯合創始人Chris Hughes、著名投資者索羅斯等，就向參加今年美國總統大選的參選人寫信，要求美國政府向全美最富有的千分之一人徵「富人稅」；據經濟學者分析，美國最富有的千分之一群組去年繳稅佔其財富僅約3.2%，比例實在太低。

富豪提出支持徵富人稅有六大理由：一是解決氣候危機；二是要令美國在經濟上成為贏家，富人稅可以投放在基礎設施、幼兒保育、教育、減輕學生貸款等公共投資；三是投資在公共衛生，讓美國人更健康；四是縮短超富與平民百姓之間的巨大差距；五是減緩破壞國家穩定與完整的財富高度集中現象，強化美國的自由與民主；六是為美國未來貢獻更多財富，富人稅是愛國義務。

六大理由之中，最重要的仍然是第4、5點，即解決貧富懸殊問題，其他都是次要，可以透過徵其他稅種去解決。貧富懸殊是老話題，過去政府都是透過徵稅然後提供福利，讓低收入階層都可以均沾社會財富增長的好處。然而徵稅太高又會挫弱人民的創富動力，於是到特朗普上任，又再以減稅刺激經濟。當時就有400多名富豪公開表示反對，認為富人應該承擔更多社會責任（More than 400 millionaires tell Congress: Don't cut our taxes，《華盛頓郵報》，2017年11月12日）。

財富累積愈靠錢搵錢 基層愈難過好日子

減稅的道理，是企業或個人手頭的錢多了，就會增加消費和投資，從而帶動經濟興旺；事實卻是，特朗普年代的減稅更多是企業用作回購，令股價上揚，而股市蓬勃被認為是經濟強勁；然而，股市上漲得益者都是「有產人士」，如果你不是投資者，沒有買股票，減稅製造的財富效應就與你無關。

當財富累積愈來愈依賴資產增值（即所謂錢搵錢），基層勞工、資產單薄以至「無產階級」能夠過上好日子的機會就愈來愈渺茫。香港情况亦如是，持有物業的人「身家」動輒以百萬元計，「無產者」卻不管如何努力儲蓄，也很難儲上百萬；香港勞工市場雖然長時期保持低失業率，然而我們的工資中位數和家庭入息中位數增幅都非常緩慢，反映本地增加的就業大多是低收入職位，結果是香港的貧窮人口佔了總人口約14%。

疫情下大批民眾失業 超級富豪財富反增

新冠疫情打擊各行各業，不少企業都奄奄一息，很多人每天都在水深火熱中掙扎；然而，疫情對超級富豪並沒有影響，有些財富反而增加。以美國為例，不少大型科技企業在疫情中業績表現更好，例如亞馬遜因「居家令」網購訂單數量飈升，其他如facebook、Google、Tesla等科技企業都有良好表現，它們的創始人、主要股東等身家都水漲船高。結果是大批民眾失業，但科技巨頭財富激增，疫情令貧富懸殊的差距拉得更闊。

據美國智庫Institute for Policy Studies的研究（US Billionaire Wealth Surges to $584 Billion, or 20 Percent, Since the Beginning of the Pandemic，2020年6月18日）顯示，自美國3月封城以來，美國億萬富豪的身家絲毫無損，反而大漲5840億美元；但已有約4550萬美國人加入成為初次申領失業救濟的大軍，特別是旅遊業和服務業的低收入員工受打擊最大。

派錢接近「全民基本收入」概念

大規模的失業和經濟停擺，迫使各國各地政府提出紓困措施，香港和多個國家如英國、美國、加拿大、德國等，都先後推出短期派錢計劃，務求可以紓緩人民的困境，令他們起碼手上有現金可以應付生活所需。

向全民派現金，已近於「全民基本收入」（Universal Basic Income）的概念——政府定期發放現金給全體公民，不需任何工作狀况的條件限制，亦不論收入或家庭情况，藉此以保障人民的基本生活。倡議者認為，「全民基本收入」能夠停止強制勞動的體制，鼓勵民眾創業、追求理想，不被低薪束縛，在無法工作、失去經濟來源時，仍然能得到基本的教育與醫療保障。

正如富豪主動要求政府加稅，「全民基本收入」也是顛覆了傳統認知。然而，不問背景不論貧富全民派發現金，政府財政如何應付？香港財政司長向來都反對派錢，堅稱這不是把公帑「用得其所」的方法；然而，疫情期間就有約1000名學者聯署了一封公開信，呼籲各國政府在當前危機時刻要突破傳統的福利政策，以確保民眾有足夠經濟條件購買生活必需品。

危機考驗富豪和政府願與民共渡時艱否

疫情改變了世界的經濟及文化，並且會考驗政府的應變能力，很多以前被認為天方夜譚的政策，可能都會有人提出要求政府施行。

香港的超級富豪會否主動提出加稅，幫助社會渡過難關？又或者更主動減租，讓企業可以有喘息機會？特區政府又是否會考慮像「全民基本收入」的方案，幫助大部分生計艱難的基層大眾？危機當前，是時候考驗富豪和政府是否願意與民共渡時艱了。

作者是資深傳媒人

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[陳景祥]