歐陽五：美國「踩油門」 能否衝向單極世界？

歷史是有記憶的。諸如伊拉克戰爭後，找不到作為發動戰爭理由的「生化武器」等情形的出現，使得包括美國傳統盟友在內的國家逐漸清醒。如今，當美國再次無視規則地「踩油門」、衝向單極世界時，能否到達則要打上一個大問號。因為，更多國家與區域開始擁有對自身所處位置及世界願景的思考，且與美國所想像的終點距離漸遠。

首先，被視為美國傳統盟友的歐洲，更追求自身獨立與世界平衡。近年來，美國處處以己為先、破壞歐美互利，譬如鼓勵英國「脫歐」、要求歐洲增加軍費、退出歐洲支持的各種協定條約等。疫情期間，美國更是公開「截糊」歐洲多國的防疫物資，企圖將德國新冠病毒疫苗研發成果據為己有。日前，美國又威脅將對輸送俄羅斯天然氣到歐洲的「北溪-2」項目參與方實施制裁，招致歐盟明確反對。

歐盟兩大引領國家德法近年多次為歐洲的「獨立」角色呼籲，與美國保持距離之意不言自明。事實上，即使此次跟隨美國制裁華為的英國，亦不似昔日之對美亦步亦趨。且不論英國國內對禁用華為5G是「國家自殘行為」的巨大爭論，不少分析人士已指出，禁用表態背後仍有不小的轉圜餘地。美國以高壓迫使英國以損害自身利益的方式「站隊」，更令其餘歐洲國家心悸。

其次，被視為美國亞太戰略核心的東盟，更希望經貿發展與地區穩定。中國與東盟貿易的增長，是今次疫情以來的一抹亮色。上半年，中國與東盟進出口總值逆勢增長5.6%，東盟成為中國第一大貿易伙伴，而中國連續11年保持東盟第一大貿易伙伴地位。

東盟成員中發展中國家居多，後疫情時代的經濟發展是最重要的共同關切，而一個政治對抗的世界非其所願。這也是為何，在美國日前挑起涉南海聲明後，包括東盟在內的相關國家未表態支持的原因。新加坡等國近來更是頻頻發聲，表達對不願選邊站的訴求。美國是否能聆聽這些國家的訴求，尊重其保持地區穩定的願景，着實堪憂。

美「踩油門」不改變中國既定節奏

再次，被視為美國戰略對手的俄羅斯，更直言反對單邊與單極化。俄羅斯外長日前與中國外長通電話表示，美方一貫信奉「美國例外」、唯我獨尊，近來更是撕去偽裝，毫不掩飾，動輒威脅或揮舞制裁大棒。一直以來，俄羅斯明確反對美國追求的單極世界，主張多極化，因此面對美國邀請其參加G7擴大會議的「橄欖枝」，直言沒有中國參與的G7方案不具備代表性。未來，俄羅斯將繼續在世界格局中發揮其獨特影響力。

對於剛實現經濟反彈的中國而言，美國「踩油門」並不改變中國的既定節奏。中國仍將立足於自身與外部世界的穩健發展互動，且同世界其他國家地區一樣，堅守自己對世界的願景初心。中國駐加拿大大使近日表示，中國不要求加拿大在中美之間做「選擇題」。這一表態彰顯了中美的不同，以及中國對霸道的單極世界的拒斥。希望美國更多有識之士能看到與「踩油門」的政客們不同的世界願景，並為政客的狂熱「踩煞車」。

作者是時事評論員

[歐陽五]