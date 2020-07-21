劉進圖：中美決裂 無法回頭

對港影響深遠 絕非特首說的那麼輕鬆

過去40多年來，中美關係有起有落，發生過無數爭吵，但始終保持以「交往」（engagement）為主軸，雙方會設法管控分歧，避免各走極端，就算「六四」後也是如此。如今，中美兩國走向全面決裂，在地緣政治上，美國表態指中國在南海的權利主張完全不合法，同時加派航母群到亞洲軍演；在經貿關係上，美國一再發動關稅戰，又把多家中國科技企業列入限制清單，逼西方企業與中國「分離」（decoupling）；在台灣和香港問題上，擴大對台政治、經濟及軍事支持，同時取消香港特殊地位，制裁中港官員，若將這一連串舉措連在一起看，全面決裂的景象就看得一清二楚。

打一個婚姻的比喻說，中美過去雖爭吵不斷，仍維持婚姻關係，牀頭打架牀尾和，如今是正式簽紙離婚，往後再打交道，主要是為了爭仔爭產。這個不幸的事實，對全世界都有影響，對香港的影響尤其巨大深遠，絕對不是特首說的那麼輕鬆，美國不發簽證便不去美國囉。

多個領域從業員動輒得咎

就以銀行業為例，港澳辦發聲明指摘泛民主派搞初選違反國安法，罪名之一是勾結境外勢力操控香港選舉，國安執法人員自然會去調查。假如執法人員要求外資銀行提供協助，披露一批調查目標人物的銀行交易紀錄，外資銀行若拒絕合作，就會違反國安法實施細則，銀行負責人可以被檢控；但若外資銀行答應披露，導致泛民人士被控，美國政府和國會就會認為，銀行在協助特區政府侵害港人自由，很可能會制裁有關銀行，例如減少或取消它們在國際美元交易上的權限。據筆者所知，許多銀行業高層為這問題頭大如斗，紛紛尋求法律意見。

銀行業碰到的煩惱，並不是孤立的、單一行業的問題，類似的問題在電訊業、資訊科技業、資產管理業，以及會計界、法律界、新聞界等，都同樣出現，因為國安法取消了保密權和私隱權，將內地法律概念凌駕於香港普通法概念及國際專業慣例之上，令多個領域的從業員動輒得咎，被迫在中國要求與國際規範之中二擇其一。過去中美合作，香港各行各業尚可努力兼顧國際規範與中國市場，如今中美決裂，中外兼顧已變得愈來愈不可能。

作者是資深傳媒人

[劉進圖]