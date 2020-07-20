馮偉華：贏了道理輸了官司的歷史科試題案

建制派發動批鬥 政府積極配合

5月14日早上歷史科開考，過程順利，老師對那條中日關係資料題沒有特別在意。巧合的是，當天兩份左派報章，以頭版篇幅對考評局兩名負責歷史科和通識科的人員作人身攻擊。下午，有建制團體發聲明抨擊試題。晚上，外交部駐港特派員公署引述意見，並質疑考評局人員的政治立場影響出題，要求嚴肅跟進。其後教育局突然發出聲明，指試題嚴重傷害國民感情和尊嚴，在沒有任何溝通下，公開譴責考評局。

翌日楊潤雄召開記者會，稱題目「沒有討論空間」，要求考評局取消試題，並會加強監管出題機制。在多番公開施壓下，試後第8天（5月22日），考評局宣布殺題。縱有許多學者教師從專業提出異議，都無法力挽狂瀾。

一個政府部門公開譴責它的伙伴法定機構，並用上如此陌生的政治語言，實在難以理解，但在2020年的香港，已非不可能。這種由建制派發動批鬥、政府積極配合的運作模式，從檢舉教師和教材，到干預課程與考評，近月已在教育界不斷上演。

法官對試題和教育的理解遠勝官員

司法覆核判辭詳細交代事件始末，亦仔細分析了考題，讀來令人百感交集。法官充分理解設題的意旨，給予頗高評價，甚至一一指出教育局的謬誤，更不認同題目可以傷害民族感情。這與歷史科老師的判斷脗合：教協調查反映，超過九成半歷史老師認為考題並無問題。或會有不同意見，但可以肯定：若非教育局粗暴介入，在正常專業討論下，根本不會出現殺題的結果。

教育局聲稱取消試題是專業判斷而無政治考慮，但法官指出，教育局及特首的言論語帶威嚇，無法清楚分辨政治與專業表述。例如考評局在5月18日召開第一次特別會議後，謹慎地表示要詳細探討處理方案，教育局隨即發稿，強調法例訂明行政長官有監管考評局的各項權力，包括考評局委員會成員的任免。翌日林鄭月娥隨即表示，試題是「專業失誤」，必要時會運用權力發出指示。

考評局是獨立、專業的法定機構，並非從屬於教育局。試題是否真如教育局所言般偏頗、誤導、不道德？最穩妥的做法，是如常批改考生的答案，完成後才考慮是否取消試題。判辭披露，考評局秘書長蘇國生博士在會上曾多次作此建議，然而，教育局副秘書長康陳翠華反對，認為試題是專業失誤，不會有恰當的評分準則。取消試題、不予批改，是唯一選項，考評局的任務是為此決定提供「專業」理據，以向公眾解釋。最終這條試題也「永不超生」。

法官雖然認為官員的言論是施壓，但考評局委員經過12小時討論後投票決定廢除試題，法官信納是獨立作出的專業決定，而非受到政治壓力。况且殺題並無機制可循，無法指控考評局違反程序，因此駁回覆核申請。

如是者，一場歷史科試題的風暴，以批鬥的方式揭開，以強權的施壓推進，最後以程序與專業的包裝作結。

令人感慨的是，法官對試題和教育的理解遠勝官員，但最終法官沒有以個人觀感凌駕考評局的「專業決定」。相比之下，官員在事件中的表現，遠遠談不上尊重專業，行使權力卻毫無忌憚，不僅影響數千考生的成績，更蠶食了公平的考評制度，動搖香港教育的根基。

歷史教育會否有更多禁區？

事件發生在歷史科身上，倍感諷刺，如奧威爾《1984》所言：「誰控制了過去，誰就掌握了未來。誰控制了現在，誰就控制了過去。」但對教育工作者而言，歷史不是權鬥工具，歷史教育也不是官方思想的灌輸。經此一役，歷史教育是否會有更多不容討論的禁區？在日漸肅殺的環境中如何維持專業，將是我們不可迴避的挑戰。

判辭全文：bit.ly/39d8kWc

作者是香港教育專業人員協會會長

[馮偉華]