梁美芬：全面支援病毒檢測

在疫情嚴重反彈後，政府才後知後覺，在日前宣布會加強社區檢測能力，正與兩間內地私營機構商討，協助本港做病毒檢測，預計優先為安老院、食肆、物業管理員工及的士司機等高風險群組進行病毒檢測，最快本周開始。事實上，加強病毒檢測由疫情爆發第一天就應該要做，而不是拖到今時今日有第三波疫情才「急急腳」做。直至現時，政府也只是對由外地抵港人士收集深喉唾液樣本作病毒檢測，或靠市民自覺，當認為自己有症狀時主動向醫生要求進行有關病毒檢測。政府從未有規模地對無病徵人士進行病毒檢測，明顯防疫工作做得不夠全面。

內地方法值得參考

上個月，我曾因公務到內地工作，在短短數天，我已進行了6次病毒檢測，深深體會到內地檢測的高效率。一個有14億人口的國家能在幾個月內控制疫情，內地的防疫抗疫方法，絕對值得香港參考。港大深圳醫院院長盧寵茂指，內地每日做約378萬個核酸測試，若要追回國家標準，香港每日應做近2萬個測試。在香港進行新型冠狀病毒核酸測試的檢測費用昂貴，有報道指本港醫院採用外國試劑的成本達600港元，然而在內地接受有關測試，試劑成本低至15元，內地亦規定檢測費用不可高於175人民幣。盧醫生早在約兩三星期前已建議香港政府採購內地製檢測試劑，我也在立法會的衛生事務委員會會議上質問有關當局是否有跟進相關建議，但政府「十問九唔應」，在嚴峻疫情及社會壓力下，日前才終於宣布會與內地政府合作協助本港做病毒檢測。

疫情反彈，防疫措施再次加緊，相信不少企業、「打工仔」及自僱人士會再受影響，特別是食肆員工、美容師、地產代理、販商等。政府應瞻前顧後，我建議可增撥300億元，推出第三輪防疫抗疫基金，幫助市民捱過疫境。

作者是經民聯副主席、立法會議員

[梁美芬]