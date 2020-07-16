王慧麟：脫鈎的進行曲

北京喊話降溫 美似視若無睹

周日（7月12日），筆者在本報的文章，提過要閱讀一些文章，其中一篇是7月9日外長王毅在一個外交論壇的演辭。這裏有兩點也很重要。其一，王毅提到，「（中美）雙方要正確看待中美關係發展的歷史經驗，不另起爐灶，更不強行脫鈎，而應繼往開來，與時俱進，堅持走對話合作之路」。當中，北京用了「強行脫鈎」一詞，好明顯北京領導層亦知悉，侵侵的「脫鈎」之說，不是鬧着玩的。其二，王毅說到，「願意與美不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏，構建以協調、合作、穩定為基調的中美關係」，目的就是想降溫。

但是，美帝在公開場合的操作，似乎對此視若無睹。

美要制裁港官 有好多法律武器

其一，美帝國務卿肥蓬（蓬佩奧）就在上周宣布，針對涉及新疆問題的中方官員，實施制裁。外界以為，美帝只是針對官員的簽證制裁。但在財政部的制裁詳情之中，可見美帝將制裁有關人士在美帝的資產，以至有關人士的資產流動。好多人都知道，活在今時今日，人們的資產流動，是需要國際銀行體系所支持的，而大部分國際性銀行，都需要用美元交易。換言之，在這個制裁令下，需要利用美元作交易的國際性銀行，相信會嚴厲處理這些被制裁人士（以至親屬）的有關金融活動，以免觸犯美帝財政部的制裁要求。美方作出制裁的法律基礎，不是近期美帝國會所通過的多項針對新疆的法律，而是更有力的《2017年全球馬格尼茨基法》。外界有分析指，過往美方制裁北京，一般不觸及現職高層官員。今次是美帝首次針對北京高層官員的重要舉動。

所以，美方要制裁香港官員以至個別人士，是否只有《香港自治法案》的制裁方法呢？侵侵要制裁的話，有好多法律武器。昨日就用了《香港政策法》及《香港自治法案》等，還有《2017年全球馬格尼茨基法》，還未用上。

其二，日前美帝公布其對南海事務的聲明。肥蓬在聲明中直指，北京宣稱擁有南海大部分離岸資源的主張是完全不合法的（completely unlawful），為控制這些資源施加的欺凌行為也是非法。筆者不是軍事專家，關於美軍近一年來如何在南海加強壓力的軍事行動，這些就留待真正專家分析。但是，肥蓬的說法，改變了所謂以「航海自由」來模糊主權爭議的立場，全面反對北京在南海的主權聲稱。

美逼華激烈反應 藉此更大力「反擊」

其三，肥蓬繼續在香港事務發聲。他日前的一篇聲明就支持香港民主派的初選。美帝明知北京對於香港的國安問題，以至外部勢力對港的事務相當「感冒」，就一而再再而三挑動這條「紅線」。

由此可見，美帝在公開場合完全不理會北京在7月9日的喊話，反而是更大力地加火加壓。好明顯，美帝部分主事者認為，北京「戰狼外交」的特點，在於「要面子」，在於「針鋒相對」，在於「逢美必反」。所以，美帝只要針對此特點，不斷地向北京施壓，迫使北京作出激烈的反應，美帝就可以藉此作出更大力度的「反擊」。另一方面，美帝就加緊「脫鈎」的經濟操作（至少表面上如此），減低美帝經濟對北京的依存度。當然，美帝不斷刺激北京底線的操作，國際紛爭只會更多，更把火力延燒至香港，對港人未必有利，但這已是侵侵國策了，回不了頭。

肥蓬在6月已經說過，注視香港9月的立法會選舉，有否公平及公開。關於民主派初選，明知北京有關官員相當不滿，日前肥蓬又發聲明支持香港的民主派初選，這其實就是美帝要逼北京作出更強烈的反制動作。昨日侵侵公布關於取消香港特殊優惠的行政命令，已經宣示，會制裁損害香港民主體制的個人及實體，這可能是肥蓬下一步可以用的武器。換言之，只要北京被肥蓬「激親」，在香港立法會選舉事務上作出激烈的行動，肥蓬就可以更有理由在對港制裁方面，以及「脫鈎」政策上加大力度了。

說到這裏，美中也未必真的「冇偈傾」。肥蓬日前在推特上說，與俄羅斯外長拉夫羅夫討論，安理會5個常任理事國將舉行高峰會，慶祝聯合國成立75周年。中美兩國都是安理會常任理事國，將如何共同慶祝呢？筆者不是國際關係的學者，就留待專家分析了。

作者是時事評論員

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[王慧麟]