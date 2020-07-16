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2020年7月16日星期四
陳帆川
筆陣
筆陣：戴耀廷群組的信以為真 ／文：張志剛
聞風筆動：北京不驚訝初選逾60萬票 咬實否決預算案涉違法 ／文：李先知
王慧麟：脫鈎的進行曲
戴耀廷：惡法時代的生存之道
蘇鑰機：兩岸三地報章報道國安法的異同
田飛龍：香港國安法需精準制裁非法初選
梁美芬：全面支援病毒檢測
陳帆川：從戴耀廷和《鏗鏘集》 看香港需要什麼
筆陣：戴耀廷群組的信以為真 ／文：張志剛
【明報文章】戴耀廷愈玩愈當真，他以為真的可以用他們那套方程式，去達到「35+」的奪權目標，個人在「筆陣」也長期持續批評他這套計謀。
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筆陣：戴耀廷群組的信以為真 ／文：張志剛
聞風筆動：北京不驚訝初選逾60萬票 咬實否決預算案涉違法 ／文：李先知
王慧麟：脫鈎的進行曲
戴耀廷：惡法時代的生存之道
蘇鑰機：兩岸三地報章報道國安法的異同
田飛龍：香港國安法需精準制裁非法初選
梁美芬：全面支援病毒檢測
陳帆川：從戴耀廷和《鏗鏘集》 看香港需要什麼
聞風筆動：北京不驚訝初選逾60萬票 咬實否決預算案涉違法 ／文：李先知
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蘇鑰機：兩岸三地報章報道國安法的異同
田飛龍：香港國安法需精準制裁非法初選
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