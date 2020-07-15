尹子軒：為何歐盟尚未乘美國制裁之機向北京施壓？

在美國國會全票通過《香港自治法案》後，美國對華強硬明顯已是兩黨共識，再加上特朗普指出中美關係由於疫情已被「嚴重傷害」而暫不考慮和北京進行第二階段貿易協議商討，中美間矛盾中短期內殊不可解——這本應是夾在中美之間的歐盟，在外交上渾水摸魚的良機，而實際上也的確將由2013年已開始商討的歐中投資協定（EU-China Comprehensive Agreement on Investment）的簽訂暫時擱置，甚至連法國都已揚言會跟進美國制裁，然而始終布魯塞爾都無更進一步表態。

歐盟要先攘內 方有往外強硬之機

不錯，肺炎疫情所顯示出對華供應鏈過分依賴的問題，及對於新疆和香港管治問題所引起的擔憂，的確將本已對中國影響存憂慮、將之列為「系統性對手」的布魯塞爾更進一步疏遠北京政權，但同時歐盟也藉疫情重建計劃，獲得數十年一見的整合切入點，連帶默克爾帶領的德國基民盟／基社盟（CDU/CSU）政府也重新藉抗疫有效之勢一洗頹風。

其實夾在中美間的歐盟擁有雄厚經濟資本，可說是除美國以外，唯一一個作為一整體向中國說不的經濟體，是以可見歐盟外交及安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）和歐洲議會對北京政府極其強硬的表態。但在真正有深層次的政治和共同財政政策整合保障歐盟經濟穩定之前，不難想像為何已在歐盟改革中投入巨大政治資本的德國，並不願在此時節外生枝。不要忘記，在特朗普當選後，歐盟在一定程度上視中國為美國出口的替代市場，目前中國是歐盟的第二大貿易伙伴，而相對地歐盟亦是中國的最大貿易伙伴。布魯塞爾內有乘疫情重建推行政經轉型整合計劃的爭議，外有邊境接壤中東和北非地區的不穩，以及揮之不去的俄羅斯威脅的陰霾，還有以狙擊歐洲出口為樂的美國；剛剛絕處逢生的歐盟，要先攘內，方有往外強硬之機。

新七年預算+疫情重建：野心極大的歐盟「大重建」

粗俗點講，歐盟的整合從來發生的條件只有一個，就是「唔見棺材唔流眼淚」。這次疫情嚴重到足以撬動對歐盟長久以來的南北經濟發展割裂和根本性的互不信任，讓由改革派總統馬克龍領頭的法國，能在歐盟財政整合上，和一向謹慎且踏入政治生涯暮年的德國總理默克爾，真正能夠「玩鋪勁」。所以，不理解歐盟經濟南北分野的外行人，可能無法理解歐盟執委會5月所提議，和歐盟新七年預算（Multiannual financial framework , MFF）綑綁的疫情重建計劃，對於歐盟有多大的政經意義，及背後法德押注的重量。

先從金額講起：這方案主要是在更早前應急的SURE緊急就業救助金借貸達1000億歐元等款項上，再額外增加7500億歐元的「次世代歐盟（Next Generation EU）」基金去協助歐盟成員國在疫後重建和升級產業。對比上一個歐盟七年預算也不過僅僅9600億歐元，也就是全歐盟國民收入（GNI）的1%左右，這金額絕非小數。而更重要的是，繼早前代表成員國擔保向市場籌措SURE計劃預算的歐盟執委會，「歐洲新一代基金」的預算將全數由歐盟執委會的自有財源（own resources）——包含新的泛歐稅務收入——作為抵押借貸的資金，投入到歐盟重建和升級產業的投資裏。

這意味由於歐盟執委會所講「自有財源」，是指由歐盟代表成員國去借貸所得的金額，也就是說經濟更為發達的北歐富國會間接地補貼南歐國家。但由於這是經由歐委會去舉債然後再借貸（on-lending），而非由南歐成員國各自舉債的方式，這方案風險變得更為可控，在比如荷蘭、芬蘭等富國中的政治風險大為降低。這明顯是從SURE計劃公布以來便已堅持重建計劃必須由發放歐元區公債（所謂的Eurobond）融資的法國，和歐盟富國領頭羊德國最終達成的妥協。加上雖缺少預算淨投入國英國，歐盟執委會仍在現方案上安上高達1.1萬億歐元的MFF，布魯塞爾距離做到歐債危機都無辦法迫使成員國考慮的「北水南調」，僅差一步而已。

目前這方案仍在歐盟領袖間激辯，希望在7月17至18日歐盟峰會上取得共識。然而不但以荷蘭為首的4個富有小國（另有奧地利、丹麥和瑞典）等對計劃仍存疑慮，德國還同時要說服歐洲議會和一再挑戰歐盟價值、漸趨威權的匈牙利政府，在應否以維持法治（rule of law）作為歐盟預算撥款先決條件的問題上妥協。這種情形下歐盟要在外交上做極大轉向，甚至關注遠東勢力範圍以外的地區，近期並不容易。

歐盟可做到更多 但需德國運用領導歐盟優勢

但在重建計劃敲定後，歐盟短期還是可做到更多——但這需要德國更進一步清楚在中美歐零和博弈的新時代，歐盟的富饒和所代表的秩序，與柏林的政經利益已無法分割，德國需在默克爾餘下不久的任期內更積極通過領導歐盟去推進德國人的利益，否則將更為在中美間腹背受敵。

比起中、美，缺乏所謂「銳實力」的歐盟插手世界舞台的根基，在於它龐大的市場、普遍富裕的人民和足夠自給自足的完整產業鏈。這也意味在全球零和博弈的大棋局下，歐盟政治經濟每整合多一分，它獲得的每一分影響力就無可避免地會觸碰到他者的利益。在今日歐盟意識到更加緊整合歐盟單一市場，及在工業、資訊科技和數碼策略等戰略產業制定一套屬歐盟的標準（比如說歐盟的一般資料保護規範，General Data Protection Regulation (GDPR)）以及投入更多資源發展自己的能力的必要性，歐盟就同時擁有最低限度在國際間「企硬」、保護自己利益立場的必要，以及往外談判套利的誘因。

一個潛在的例子：《港區國安法》第38和43條，賦予中國政府全球性執法和向外國組織及其代理人要求就涉港活動提供資料，及截取通訊和秘密監察的權力，如果一間公司持有由GDPR保護的個人資訊，中國國安又向它叩門要求這些資訊，它該交還是不交？歐盟應如何介入和保護歐盟國民利益？而亦正因如此，傳統上總理默克爾一直秉持的謹慎平衡外交手腕，以不得罪中美任何一方，並僅以德國利益為核心的政策方向，這種對於歐盟優勢以及德國對於一個強大而健康的歐盟市場依賴的漠視，在長遠將反過來損害到歐盟整體以及德國的利益。

歐盟不可能單靠法國去支撐

由於二戰罪行的包袱，德國不論是內政和外交上都不願展露領導的野心，也樂於在許多場合讓同為歐盟領導國的法國秉承由戴高樂總統以來一向熱中於扮演領導人角色的傳統；在財政整合如是，在北約問題如是，在提倡歐盟應減少對華依賴，到提出就北京違反一國兩制承諾制定相關制裁行動更如是。默克爾處理外交的這種態度，在她悠長的總理生涯曾無往不利，但是那個柏林可以遮遮掩掩隨便過日子的時代已過去。美國的保護傘已漸褪去，北約同盟國土耳其在歐盟最需要維持穩定的北非和中東後院利比亞和敘利亞等地，大搖大擺地以安頓難民為砝碼勒索歐洲，在疫情中加入俄羅斯一同以假消息和網絡攻擊衝擊歐洲，在香港和新疆管制問題極為強硬的北京政府等等的挑戰底下，歐盟不可能單靠法國去支撐。

雖然感覺是許久以前的事情——但其實不過是幾個月之前，現在由於疫情處理得當，支持度超越天際，5月時根據Forschungsgruppe Wahlen的數據支持度達八成的默克爾，在2月時的聲望是她個人最低谷，甚至連《經濟學人》都在她支持的接班人克蘭普-卡倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）下馬之後，指出她應該是時候退位讓賢。疫情為歐盟整合帶來新轉機，也讓默克爾的政治生涯在暮年迎來意外的高潮；但是要如何利用這個意外的政治資本重塑歐洲政治生態去應對外來挑戰，則是在歐盟確定內部整合藍圖後必要的課題。

作為自由世界戰勝共產極權的象徵，統一的聯邦德國，沒有逃避領導責任的餘地。

作者是香港國際問題研究所歐洲研究主任

■稿例

1.論壇版為公開園地，歡迎投稿。論壇版文章以2300字為限。讀者來函請電郵至forum@mingpao.com，傳真：2898 3783。

2.本報編輯基於篇幅所限，保留文章刪節權，惟以力求保持文章主要論點及立場為原則；如不欲文章被刪節，請註明。

3.來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法（可用筆名發表），請勿一稿兩投；若不適用，恕不另行通知，除附回郵資者外，本報將不予退稿。

4. 投稿者注意：當文章被刊登後，本報即擁有該文章的本地獨家中文出版權，本報權利並包括轉載被刊登的投稿文章於本地及海外媒體（包括電子媒體，如互聯網站等）。此外，本報有權將該文章的複印許可使用權授予有關的複印授權公司及組織。本報上述權利絕不影響投稿者的版權及其權利利益。

[尹子軒]